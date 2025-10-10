Свят

Земетресение от 7,4 по Рихтер разтърси Филипините, предупреждение за цунами

На жителите на крайбрежните райони се препоръчва "незабавно" да се евакуират на по-високи места или да се преместят по-далеч във вътрешността на страната

Обновена преди 14 минути / 10 октомври 2025, 06:50
Тръмп: Израел и

Тръмп: Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за Газа
М ощно земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер удари южната част на Филипините. Местната сеизмологична служба съобщи, че се очакват щети и вторични трусове, съобщи АФП.

Трусът е регистриран на около 20 километра от град Манай в региона Минданао в 9:43 ч. сутринта (04:43 българско време), на дълбочина 10 км.

Филипинската сеизмологична служба издаде предупреждение за цунами след земетресението.

Прогнозира се, че в следващите два часа в тихоокеанското крайбрежие на страната ще има вълни с височина един метър, а на жителите на крайбрежните райони се препоръчва „незабавно да се евакуират на по-високи места или да се преместят по-далеч във вътрешността на страната“.

След мощния трус Индонезия издаде предупреждение за цунами за северните райони на Сулавеси и Папуа, съобщи индонезийската агенция по геофизика, предаде Ройтерс.

Моделите на агенцията показват, че има риск от вълни с височина до 50 см, което може да удари бреговете на Индонезия, гласи изявление.

А часове по-късно земетресение с магнитуд 6,2 бе регистрирано в северната част на Папуа Нова Гвинея, съобщи Геоложката служба на Австралия.

Според данните  на службата, епицентърът на подземните трусове е бил на дълбочина 26 км. На 180 км северно от брега на остров Нова Британия, където живеят около 500 хиляди души.

Не се съобщава за жертви или разрушения, не е обявена заплаха от цунами. 

Източник: БГНЕС, БТА/Пламен Йотински    
Филипините земетресение цунами
