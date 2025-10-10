„Фермата на Lidl” – образователна градина от ново поколение

В свят, в който храната все по-често се възприема като продукт на индустрията, а не като естествен плод на земята, Lidl България прави смела крачка към промяна в начина, по който децата разбират света около себе си. С новия си проект – „Фермата на Lidl“, компанията поставя акцент върху образованието, природата и осъзнатото отношение към храната.
Образователната градина край с. Равно поле е повече от място за обучение – тя е вдъхновение за бъдещето, където децата се учат чрез преживяване, а знанието се превръща в грижа за хората и планетата.
Пътят от полето до чинията
Lidl България и „Асоциация Родители” представиха „Фермата на Lidl” – образователна градина, която разкрива пътя на храната от полето до чинията и поставя основите на отговорното потребление.
Изградена до логистичния център на компанията в с. Равно поле, инициативата е част от стратегическата визия на Lidl за устойчиво бъдеще. Проектът е насочен към деца и неговата цел е чрез съвременни методи и лично преживяване те да разберат откъде идва храната, защо е важна за здравето, как нашите избори влияят на природата и какво стои зад отговорните земеделски практики.
Интердисциплинарен подход и сътрудничество
Образователната градина е резултат от интердисциплинарно сътрудничество и съвременен образователен подход. Освен Асоциация „Родители“, партньори на Lidl са Фондация „ЕкоОбщност“ и експертът доц. Десислава Димитрова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.
Изградена на принципа на биодинамичното земеделие, „Фермата на Lidl“ включва градински лехи с различни култури, зона за компостиране, както и открити и закрити кътове за обучение и игри. Предстои изграждане и на оранжерия, която ще допълни практическите дейности.
Кампанията #ХраненеСмисъл и визията за бъдещето
„Фермата на Lidl" е осъществена мечта да дадем на децата вдъхновение, грижа за бъдещето и знание. Ние сме наясно, че образованието е един от ключовете за истинска промяна, затова създадохме кампанията #ХраненеСмисъл, а днес правим следваща амбициозна крачка с визия към бъдещето.
Проектът е естествено продължение на усилията ни да допринесем за здравето на потребителите и опазването на околната среда, включително чрез трансформация на продуктите ни собствена марка. „Фермата на Lidl" е проект без аналог в българския ритейл, който дава на децата преживяване и знания извън стандартния учебен процес.
„Благодаря на нашите партньори – НПО, образователни институции и родители – с които доказваме, че можем да постигнем много, когато работим заедно", заяви Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Lidl България.
Образователна стойност и институционална подкрепа
„Фермата на Lidl" е не просто информационна инициатива – тя е образователна, възпитателна и с изключително голяма обществена значимост.
„От името на Министерството на образованието и науката благодаря за споделените изследвания и данни за здравословното и осъзнато хранене. Те са ценен принос за усъвършенстването на нашите политики, свързани със здравето и храненето на децата, включително в училищна среда. Темата за здравословния начин на живот е в основата на устойчивото развитие и е една от целите на хилядолетието. Затова подкрепяме тази вдъхновяваща инициатива,“ каза Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката.
Учене чрез преживяване
„Фермата на Lidl” стартира пилотно тази есен с посещения на служители на Lidl и ученици от Елин Пелин и район Кремиковци.
Чрез мисии, работилници и практически дейности децата ще се учат да садят, наблюдават и берат зеленчуци, ще откриват сезонността на растенията и ще опознават връзките в екосистемите. Те ще разберат защо биоразнообразието е важно и как природата връща грижата, която получава.
„Вярваме, че „Фермата на Lidl“ е много повече от образователна градина – тя е новаторски път към знанието, истинско приключение в света на храната“, сподели Яна Алексиева, изпълнителен директор на Асоциация „Родители”.
Отворени врати за деца от цялата страна
От пролетта на 2026 г. центърът ще приема безплатно организирани групи ученици от цялата страна. Първоначалната програма е подготвена за деца от първи до четвърти клас, като предстои да бъде разширена за всички възрастови групи.
Съдържанието на обучението е съобразено с учебната програма и нуждите на съвременните деца, надграждайки училищните знания с практически опит.
Lidl – отговорен лидер в устойчивото хранене
Lidl е най-голямата верига магазини за хранителни стоки в Европа и част от немската Schwarz Gruppe, присъстваща в 31 държави. В България компанията оперира от 2010 г., със 139 магазина в 59 града и над 4000 служители.
„Фермата на Lidl” е част от дългосрочната визия на компанията за добавяне на стойност отвъд търговската дейност – с реална полза за настоящите и бъдещите поколения.
Lidl прилага политика за отговорен детски маркетинг и устойчиви хранителни практики, сертифицира доставчиците си по GLOBALG.A.P., премахва механично отделеното месо от собствените марки и редуцира добавената сол и захар. Компанията насърчава избора на пълнозърнести и растителни продукти и сертифицира суровините си по международни екостандарти.
Партньорите зад „Фермата на Lidl“
Асоциация „Родители”
Асоциация „Родители” е неправителствена организация за осъществяване на общественополезна дейност с фокус върху образованието и доброто взаимодействие между училището, детската градина, яслата и родителите. Със своята дейност организацията цели развитие и утвърждаване на идеята за родителството като духовна ценност в обществото и семейството като естествена среда за отглеждане и възпитание на децата.
Фондация „ЕкоОбщност“
Тя работи от 2003 г. в подкрепа на устойчивото развитие и опазването на природата, като насърчава граждански инициативи и отговорно отношение към околната среда.
„Фермата на Lidl е място, където знанието оживява, а храната се превръща в преживяване. Децата ще разберат колко грижа и труд стоят зад всеки плод и зеленчук, и колко е важно човекът да живее в хармония с природата“, подчерта Любомира Колчева, директор на Фондация „ЕкоОбщност”.
„Фермата на Lidl“ е пример за това как бизнесът може да инвестира в образование и ценности, които изграждат отговорни граждани и устойчиво общество.