„Фермата на Lidl” – образователна градина от ново поколение

В свят, в който храната все по-често се възприема като продукт на индустрията, а не като естествен плод на земята, Lidl България прави смела крачка към промяна в начина, по който децата разбират света около себе си. С новия си проект – „Фермата на Lidl“, компанията поставя акцент върху образованието, природата и осъзнатото отношение към храната.

Образователната градина край с. Равно поле е повече от място за обучение – тя е вдъхновение за бъдещето, където децата се учат чрез преживяване, а знанието се превръща в грижа за хората и планетата.

Пътят от полето до чинията

Фермата на Lidl Източник: Lidl

Lidl България и „Асоциация Родители” представиха „Фермата на Lidl” – образователна градина, която разкрива пътя на храната от полето до чинията и поставя основите на отговорното потребление.



Изградена до логистичния център на компанията в с. Равно поле, инициативата е част от стратегическата визия на Lidl за устойчиво бъдеще. Проектът е насочен към деца и неговата цел е чрез съвременни методи и лично преживяване те да разберат откъде идва храната, защо е важна за здравето, как нашите избори влияят на природата и какво стои зад отговорните земеделски практики.



Интердисциплинарен подход и сътрудничество

Десислава Димитрова, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН Източник: Lidl



Образователната градина е резултат от интердисциплинарно сътрудничество и съвременен образователен подход. Освен Асоциация „Родители“, партньори на Lidl са Фондация „ЕкоОбщност“ и експертът доц. Десислава Димитрова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.



Изградена на принципа на биодинамичното земеделие, „Фермата на Lidl“ включва градински лехи с различни култури, зона за компостиране, както и открити и закрити кътове за обучение и игри. Предстои изграждане и на оранжерия, която ще допълни практическите дейности.



Кампанията #ХраненеСмисъл и визията за бъдещето



„Фермата на Lidl" е осъществена мечта да дадем на децата вдъхновение, грижа за бъдещето и знание. Ние сме наясно, че образованието е един от ключовете за истинска промяна, затова създадохме кампанията #ХраненеСмисъл, а днес правим следваща амбициозна крачка с визия към бъдещето.



Проектът е естествено продължение на усилията ни да допринесем за здравето на потребителите и опазването на околната среда, включително чрез трансформация на продуктите ни собствена марка. „Фермата на Lidl" е проект без аналог в българския ритейл, който дава на децата преживяване и знания извън стандартния учебен процес.



„Благодаря на нашите партньори – НПО, образователни институции и родители – с които доказваме, че можем да постигнем много, когато работим заедно", заяви Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Lidl България.

Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Lidl България Източник: Lidl



Образователна стойност и институционална подкрепа

„Фермата на Lidl" е не просто информационна инициатива – тя е образователна, възпитателна и с изключително голяма обществена значимост.



„От името на Министерството на образованието и науката благодаря за споделените изследвания и данни за здравословното и осъзнато хранене. Те са ценен принос за усъвършенстването на нашите политики, свързани със здравето и храненето на децата, включително в училищна среда. Темата за здравословния начин на живот е в основата на устойчивото развитие и е една от целите на хилядолетието. Затова подкрепяме тази вдъхновяваща инициатива,“ каза Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката.

Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката Източник: Lidl



Учене чрез преживяване

„Фермата на Lidl” стартира пилотно тази есен с посещения на служители на Lidl и ученици от Елин Пелин и район Кремиковци.



Чрез мисии, работилници и практически дейности децата ще се учат да садят, наблюдават и берат зеленчуци, ще откриват сезонността на растенията и ще опознават връзките в екосистемите. Те ще разберат защо биоразнообразието е важно и как природата връща грижата, която получава.



„Вярваме, че „Фермата на Lidl“ е много повече от образователна градина – тя е новаторски път към знанието, истинско приключение в света на храната“, сподели Яна Алексиева, изпълнителен директор на Асоциация „Родители”.

Яна Алексиева, изпълнителен директор на Асоциация „Родители” Източник: Lidl



Отворени врати за деца от цялата страна



От пролетта на 2026 г. центърът ще приема безплатно организирани групи ученици от цялата страна. Първоначалната програма е подготвена за деца от първи до четвърти клас, като предстои да бъде разширена за всички възрастови групи.

Съдържанието на обучението е съобразено с учебната програма и нуждите на съвременните деца, надграждайки училищните знания с практически опит.



Lidl – отговорен лидер в устойчивото хранене

Lidl е най-голямата верига магазини за хранителни стоки в Европа и част от немската Schwarz Gruppe, присъстваща в 31 държави. В България компанията оперира от 2010 г., със 139 магазина в 59 града и над 4000 служители.



„Фермата на Lidl” е част от дългосрочната визия на компанията за добавяне на стойност отвъд търговската дейност – с реална полза за настоящите и бъдещите поколения.



Lidl прилага политика за отговорен детски маркетинг и устойчиви хранителни практики, сертифицира доставчиците си по GLOBALG.A.P., премахва механично отделеното месо от собствените марки и редуцира добавената сол и захар. Компанията насърчава избора на пълнозърнести и растителни продукти и сертифицира суровините си по международни екостандарти.

Партньорите зад „Фермата на Lidl“

Асоциация „Родители”

Асоциация „Родители” е неправителствена организация за осъществяване на общественополезна дейност с фокус върху образованието и доброто взаимодействие между училището, детската градина, яслата и родителите. Със своята дейност организацията цели развитие и утвърждаване на идеята за родителството като духовна ценност в обществото и семейството като естествена среда за отглеждане и възпитание на децата.



Фондация „ЕкоОбщност“

Любомира Колчева, директор на Фондация „ЕкоОбщност” Източник: Lidl

Тя работи от 2003 г. в подкрепа на устойчивото развитие и опазването на природата, като насърчава граждански инициативи и отговорно отношение към околната среда.



„Фермата на Lidl е място, където знанието оживява, а храната се превръща в преживяване. Децата ще разберат колко грижа и труд стоят зад всеки плод и зеленчук, и колко е важно човекът да живее в хармония с природата“, подчерта Любомира Колчева, директор на Фондация „ЕкоОбщност”.

„Фермата на Lidl“ е пример за това как бизнесът може да инвестира в образование и ценности, които изграждат отговорни граждани и устойчиво общество.