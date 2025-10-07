България пред криза, която тихо расте: Всяко трето дете у нас е с наднормено тегло

П рез последните десетилетия затлъстяването сред децата се превръща в един от най-сериозните здравни проблеми в световен мащаб. Все повече деца страдат от наднормено тегло, което не само влияе негативно върху физическото им здраве, но и оказва силно въздействие върху тяхното самочувствие и психическо благополучие. Причините за това са многобройни – от неправилно хранене и липса на движение до влиянието на технологиите и социалната среда. А разглеждането на този проблем е от особено значение, защото детството е периодът, в който се формират навиците, определящи здравето на човек през целия му живот.

По данни на Google Trends за последните три месеца у нас, търсенията на тема „наднормено тегло“ не бележат голям интерес, като леко повишение се наблюдава единствено към края на месец септември и началото на октомври. Това от своя страна води на мисълта, че хората в България все още не приемат тревожните статистики по темата като проблем на цялото общество.

Данните сочат, че основно жителите на област Добрич са търсили информация по темата. След това се нареждат Пловдив и София - град.

За съжаление затлъстяването сред децата в България вече не е абстрактен риск, а измерима действителност.

Според последните национални и международни данни почти една трета от децата в определени възрастови групи имат наднормено тегло — процент, който поставя страната сред държавите с най-високи нива в Европа.

Източник: iStock photos/Getty images

Какви са основните рискове и причини, и какви мерки могат да бъдат предприети, за да обърнат тренда?

Най-важните факти накратко:

UNICEF и национални изследвания сочат, че около 29–32% от децата в различни възрастови групи в България са с наднормено тегло (включително детската затлъстялост).

Национални данни за 15-годишни показват около 24% с наднормено тегло - над средното за ЕС.

По показатели за детско затлъстяване България се нарежда сред топ държавите в Европа - в някои класации следват само Гърция и Малта.

Регионалните (COSI) и глобални изследвания показват, че проблемът нараства след COVID-19 и в Европа една трета от децата в измерваните страни са с наднормено тегло.

Източник: iStock photos/Getty images

Данни и тенденции - какво точно показват проучванията:

*UNICEF / Child Nutrition Report и национални проучвания (2024–2025)

Последното издание на Child Nutrition Report и национални анализи сочат, че България е сред страните с най-висок дял деца с наднормено тегло в Европа - около 29% общо за широки възрастови групи (5–19 г.), а за 7-годишните едно проучване отчита 32% (включително затлъстели и силно затлъстели). Тези стойности са част от глобален ръст в затлъстяването при децата през последните години.

* WHO / COSI (Children’s Obesity Surveillance Initiative)

Между страните, които участват в COSI, средно около 25% от децата 7–9 г. живеят с наднормено тегло (включително 11% с диагноза „затлъстяване“), като тенденцията след COVID пандемията е към увеличаване. COSI осигурява стандартизирани измервания за сравнение между страни.

* OECD и национални профили

OECD профилът на България отчита, че при 15-годишните нивото на наднормено тегло е 24% (2022 г.), което превишава средното за ЕС (≈21% за тази възрастова група според OECD). Докладите подчертават и силовата разлика по пол - сред момчетата честотата е значително по-висока.

Къде е България в сравнение с други европейски страни?

Класиране: В някои сравнителни таблици за процента на затлъстели деца България е в челната тройка в Европа (след Гърция и Малта в определени възрастови групи), което я поставя сред най-засегнатите страни.

В регионален контекст: Западноевропейски държави често имат малко по-ниски нива благодарение на по-стабилните си политики за училищно хранене, активен транспорт, по-строги регулации върху рекламирането на нездравословни храни и в някои случаи налагенето на данъци върху подсладените напитки. Източна Европа и Балканите, включително България, изостават по много от тези мерки и показват по-високи проценти.

Какви са здравните рискове от появата на наднормено тегло в ранна детска възраст и затлъстяването?

Затлъстяването в детска и юношеска възраст не е „само естетически“ проблем, то носи със себе си значими дългосрочни рискове:

• Метаболитни заболявания: повишен риск от диабет тип 2 при юноши; метаболитен синдром; нарушения в липидния профил.

• Сърдечно-съдови заболявания: ранни признаци на хипертония, атерогенни промени и повишен риск в зряла възраст.

• Психично здраве и социални последици: стигматизация, по-ниско самочувствие, депресия и социална изолация.

• Икономическо и обществено бреме: нарастващи разходи за здравеопазване и загуба на продуктивност в дългосрочен план.

Източник: iStock photos/Getty images

Защо заболеваемостта нараства? (причини и фактори)

Затлъстяването е мултифакторен проблем. То е съвкупност от биологични, поведенчески, социални и структурни причини.

• Индивидуални и поведенчески фактори

Нездравословна диета: лесен достъп до висококалорични, преработени храни и подсладени напитки; нисък прием на плодове и зеленчуци.

Намалена физическа активност: по-малко активно придвижване (пе́шеходни маршрути, колоездене), намалено време за спорт в училище и повече време пред екраните.

Недостатъчният сън също съпътства рисковете за наднормено тегло.

• Социални и икономически фактори

Нисък доход и неравенство: семейства с ограничени ресурси по-често купуват евтини, високоенергийни храни; проблем с достъпа до организирани спортни занимания.

Образование и навици: липса на здравно и хранително образование както при децата, така и при възрастните; културни храни и навици.

• Структурни и икономически причини

Среда: агресивен маркетинг на нездравословни продукти към деца, наличието им в училищните автомати и близките магазини.

Политически пропуски: липса или незадълбочено прилагане на мерки като данъци върху нездравословните храни, регулации на маркетинг и стандарти за училищното хранене.

Какво работи (и какво препоръчват експертите)?

Международните организации (WHO, UNICEF, OECD, European Commission и професионални тела) предлагат пакет от доказано работещи мерки - комбинация от политики, училищни програми и семейна подкрепа:

• Политики на държавно ниво (най-ефективни според докладите)

1. Данъци върху подсладени напитки и/или таргетирани данъци върху нездравословни храни - доказани за намаляване на потреблението.

2. е на нездравословни продукти към деца (включително онлайн) и регулации за промоции в училищата и в близост до учебни заведения.

3. Подобряване на училищното хранене: задължителни стандарти за качеството на храната, премахване на автомати с газирани напитки и бързи закуски.

4. Инфраструктура за активен транспорт: безопасни пътеки и велосипедни маршрути до училище; инвестиции в спортни площадки и общински програми.

• Интервенции на общностно/училищно ниво

1. Всекидневна физическа активност в училище (не само един час седмично), игри и активни паузи.

2. Образователни програми за семейства — хранителна грамотност и готварски умения, намаляване на времето пред екраните.

• Клинично и индивидуално ниво

1. Ранно откриване и превенция при първичната здравна помощ (педиатри), проследяване на BMI с превантивни съвети.

2. Достъп до програми за управление на затлъстяването, включително мултидисциплинарни подходи (диетолог, психолог, физиатър) за деца с вече установено заболяване.

Какво може да направи България — препоръки (конкретно и практично)

• Национална стратегия с ясни цели: амбициозна рамка за 5–10 години, с измерими индикатори (намаляване на процента на наднормено тегло в училищни възрастови групи).

• Въвеждане на данък върху подсладените напитки и нездравословните храни и използване на приходите за училищни програми и здравно образование.

• Стандарти за училищно хранене и забрана на рекламите за нездравословни храни към деца.

• Инвестиции в инфраструктура за физическа активност - безопасно придвижване до училище, места за игра и спорт в кварталите.

• Обширни образователни кампании за родители и деца: готвене, избор на храни, ограничаване на екрана и значение на съня.

• Достъпност и целеви програми за уязвими групи - дишащи бедност и регионални неравенства, за да не се задълбочава разликата.

Кой отговаря за промяната — роли и участници

• Държавни институции: Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието, Министерство на икономиката/финансите (данъчна политика), общини.

• Училища и общности: прилагане на стандарти, ежедневна активност и учебни програми.

• Здравни специалисти: ранно откриване, превенция и лечение.

• Бизнес и хранителна индустрия: отговорност и регулиране (реклама, формулации на продукти).

• Семейната среда: ежедневни навици - хранене, активност, сън и ограничаване на времето пред екраните.

Източник: iStock photos/Getty images

Детското затлъстяване в България вече не е тревожна тенденция, а реалност, която не можем да си позволим да пренебрегваме. Зад всяка статистика стои дете, което се бори със самочувствието си, с ограниченията на тялото и с последствията, които често остават за цял живот.

Промяната започва не само с политики, а с ежедневните избори, както на семействата, така и на училищата и на обществото в цялост. Посоката несъмнено може да бъде обърната, стига да имаме желанието да го направим. Защото всяка стъпка към по-здравословна среда днес е инвестиция в едно по-здраво и уверено поколение утре.