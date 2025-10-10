Желязков в "Елените": Държавата осигурява вода и започва обследване на реката

И нженерен екип от Държавното предприятие “Язовири и каскади” към НЕК ще обследва корекцията на реката, която е направена във вилното селище „Елените“. Това стана ясно по време на посещение на министър-председателя Росен Желязков в района, засегнат от наводнението през изминалата седмица, съобщи NOVA.

Още днес ще бъдат осигурени 60 000 литра вода за питейни нужди от държавния резерв за нуждите на хората в Свети Влас и Елените. Това е необходимо заради замърсяване на водата към този момент.

Бедственото положение в района се удължава с още 7 дни.