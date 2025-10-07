Осъдиха на 15 години затвор банкерка, източила близо 2 млн. лева от сметки на футболиста Мартин Петров

С офийски градски съд осъди на 15 години затвор жена, работила в столична банка, заради измами на стойност близо 1,8 млн. лв., както и конфискация на цялото имущество и лишаване от право да упражнява дейност като материално отговорно лице за срок от 15 години, съобщиха от Софийска градска прокуратура.

Решението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване и протест.

Обвинението е внесено в съда на 14 ноември 2023 г.

Подсъдимата била личен банкер на Мартин Петров, който бил предоставил право да виждат сметките му само на определени служители на банката, сред които и подсъдимата, а право да оперират със сметките му дал на съпругата и родителите си.

Според прокуратурата, възползвайки се от изградените помежду им доверителни отношения, през първата половина на 2010 г. жената отправила предложение към Петров да използва по-пълноценно паричните си средства, като инвестира с нейна помощ.

За тази цел той ѝ издал пълномощно, обаче искал да инвестира парите си до определен максимален размер, докато тя искала да оперира с по-големи суми. Затова подсъдимата решила да отклонява средства от сметките му към сметките в откритите на негово име портфейли, за да може след това да оперира с тях на финансовите пазари.

Така за времето от 26.01.2012 г. до 16.06.2017 г. в гр. София, чрез съставяне и използване на неистински документи, както и на документи с невярно съдържание, заблудила различни банкови служители, че има основание за извършване на банкови преводи.

По този начин, без правно основание, тя получила парични суми в общ размер на 786 637,96 лв., дала възможност на друго физическо лице да получи парични суми в общ размер на 4 900 лв. и дала възможност на юридическо лице да получи парични суми в общ размер на 413 788,82 лв. Това подсъдимата направила 52 пъти, посочват от прокуратурата.

Отделно от това, за времето от 03.04.2012 г. до 16.03.2016 г. с цел да набави за себе си имотна облага, заблудила различни банкови служители, че е помолена от Мартин Петров или от имащо право да се разпорежда със средствата му лице да изтегли и получи от негови сметки различни суми, като малко след това щяло да бъде надлежно разписано „нареждане-разписка“.

Това обвиняемата направила 62 пъти и причинила на Петров имотна вреда в общ размер на 583 346,41 лв. Измамата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай.