Внимание, шофьори: Промени в движението по АМ „Струма“

В ажна информация за всички пътуващи по автомагистрала „Струма“. От събота (11 октомври) до 17 октомври включително, движението в участък от трасето ще бъде временно пренасочено.

Промените ще засегнат отсечката в област Кюстендил и са свързани с неотложни дейности по премахване на крайпътна растителност.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) съобщават, че ограниченията ще важат всеки ден между 8:00 и 16:00 часа. Засегнатата зона е между 37-ия и 56-ия километър на автомагистралата, обхващайки района от пътен възел „Долна Диканя“ до 56-ия километър, и то в двете посоки на движение.

По време на изпълнението на дейностите, поетапно ще бъде ограничаван достъпът до аварийната и скоростната лента.

Трафикът ще бъде пренасочван да преминава в останалите свободни ленти, където ще бъде разположена необходимата техника.

От АПИ призовават шофьорите да проявяват повишено внимание, да спазват стриктно правилата за движение и ограничението на скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания, за да гарантират безопасността на всички участници в движението.