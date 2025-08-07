Камбоджа номинира Тръмп за Нобелова награда за мир

К амбоджа номинира президента на САЩ Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир в знак на признание за ролята му в неотдавнашното примирие с Тайланд, се съобщава в официално изявление.

Според изявление на Министерството на информацията, камбоджанският премиер Хун Манет е изпратил официално писмо с номинацията до Норвежкия Нобелов комитет за посредническите усилия на президента Тръмп, предаде Анадолската агенция.

Тайланд и Камбоджа се споразумяха да не разполагат допълнителни войски по границата си

„Тази номинация отразява не само моята признателност, но и искрената благодарност на народа на Камбоджа“, написа Хун Манет в писмото, изпратено днес от Пном Пен.

Той похвали „изключителните държавнически умения“ на Тръмп и неговата ангажираност към разрешаването на конфликта, отбелязвайки, че той има „изключителни постижения в намаляването на напрежението в някои от най-нестабилните региони в света“.

Връзките между Тайланд и Камбоджа се влошиха през последните седмици, а напрежението ескалира до дни на трансгранични въздушни удари и ракетни обстрели, които отнеха живота и раниха десетки хора, преди да приключат с примирие на 28 юли.

По-рано Тръмп говори с министър-председателите на двете страни, призовавайки ги да прекратят военните действия и предупреждавайки ги, че продължаващият конфликт може да застраши търговските им споразумения със САЩ.

Тръмп заяви, че Тайланд и Камбоджа започват преговори за спиране на огъня

Американският президент отново разговаря с тях, за да поздрави двамата съседи за споразумението за прекратяване на огъня.

През юни Пакистан също обяви, че Исламабад ще номинира Тръмп за Нобелова награда за мир за ролята му в постигането на прекратяване на огъня с Индия след трансграничните ракетни обстрели през май.

По-късно през юли израелският премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че ще го номинира за Нобелова награда за мир.