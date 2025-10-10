Израелската армия завърши първата фаза от изтеглянето си от Газа

И зраелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) са приключили първия етап от изтеглянето си от Ивицата Газа, с което официално започна 72-часовият срок за освобождаване на заложниците, предаде АФП, съобщи NOVA.
Централното командване на американските въоръжени сили (CENTCOM) потвърди, че израелските сили са се оттеглили до т.нар. „жълта линия“ в 12:00 ч. местно време.
CENTCOM has confirmed that the Israeli Defense Forces completed the first phase withdrawal to the yellow line at 12PM local time. The 72 hour period to release the hostages has begun.— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) October 10, 2025
„72-часовият период за освобождаването на заложниците вече е започнал“, заяви пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф в публикация в X (бивш Twitter), позовавайки се на информация от Пентагона.
Очаквайте подробности.