Граничният пункт "Рафах" между Газа и Египет се очаква да бъде отворен на 14 октомври

Г раничният пункт "Рафах" между Ивицата Газа и Египет се очаква да бъде отворен на 14 октомври, а служители на Мисията на Европейския съюз за съдействие по границите (EUBAM) ще бъдат разположени там след спирането на огъня, съобщиха италианските власти, цитирани от "Франс прес".

Мисията на ЕС включва италиански, испански и френски полицейски сили, целящи да гарантират неутрално присъствие на трети страни на този стратегически граничен пункт. Нейни служители бяха разположени там през януари, а през март бяха изтеглени.

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето заяви, че е разрешил възобновяването на италианските операции в рамките на EUBAM за повторното отваряне на граничния пункт в южната част на палестинската територия при същите условия, както през януари.

Това решение последва спирането на огъня, което влезе в сила в 12 ч. на обед по силата на договореност между Израел и "Хамас" като част от споразумението за примирие и освобождаване на заложниците по предложение на американския президент Доналд Тръмп.

"Операциите за освобождаване на израелските заложници и на палестински затворници ще започнат в неделя, 12 октомври. Израелците работят за възможно най-бързото възстановяване на логистичната функционалност на инфраструктурата на граничния пункт", каза Крозето.

Крозето каза още, че "около 600 камиона с хуманитарна помощ ще влизат всеки ден в Газа през граничните пунктове".