С военни почести: Погребаха граничния полицай, загинал при наводнението в Елените

Само преди месец Стефан Иванов подал молба за пенсиониране

10 октомври 2025, 16:19
Делото "Дебора": Процесът започна отначало, води се при закрити врати
С военни почести и медал за храброст днес Бургас изпрати главен боцман Стефан Иванов - една от жертвите на потопа край в.с. Елените. Посмъртно, със заповед на министъра на вътрешните работи, на 56-годишния граничар беше връчен почетния знак на МВР трета степен, който беше оставен в ковчега му заедно с него във вечността, съобщи NOVA.

Стотици близки, колеги от всички военни формирования – сухопътни, военоморски и военновъздушни, както и представители на властта се събраха, за да го изпратят в последния му земен път.

Стефан Иванов загуби живота си в опит да спаси други животи по време на тежката спасителна акция заради наводненията в Елените. Той бил дългогодишен служител в системата на МВР, където само преди месец подал молба за пенсиониране.

Източник: NOVA    
Стефан Иванов Потоп Елените Наводнения Гранична полиция МВР Спасителна акция Военни почести Медал за храброст Бургас Загинал на пост
