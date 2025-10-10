Свят

Израелската армия обяви, че примирието в Газа е влязло в сила в 12 ч.

Израелски войници ще останат в Газа, за да оказват натиск на "Хамас", докато групировката не се разоръжи

10 октомври 2025, 14:26
Израелската армия обяви, че примирието в Газа е влязло в сила в 12 ч.
Източник: iStock photos/Getty images

И зраелската армия обяви, че споразумението за примирие в ивицата Газа е влязло в сила в 12 ч. (и българско време) днес, предаде Reuters.

"От 12 ч. войските на Израелските сили за отбрана започнаха да се позиционират по обновените линии за разполагане, като подготовка за споразумението за спиране на огъня и връщане на заложниците", се казва в изявлението.

Правителството на Израел одобри мирното споразумение за Газа

Премиерът Бенямин Нетаняху подчерта, че израелски войници ще останат в Газа, за да оказват натиск на "Хамас", докато групировката не се разоръжи, и допълни, че се очаква всички заложници да бъдат върнати в близките дни.

Той уточни, цитиран от Франс прес, че 20 от заложниците в Газа са живи, а 28 - мъртви.

Десетки хиляди палестинци тръгнаха днес към северната част на ивицата, че след като израелската армия обяви, че примирието е влязло в сила.

Тръмп: Заложниците от Газа ще бъдат освободени в понеделник или вторник

По-рано гражданската защита на ивицата Газа обяви, че израелската армия се изтегля от някои зони, предаде "Франс прес". Става дума за изтегляне от няколко зони на град Газа в едноименния анклав, както и за изтегляне от някои участъци в южната част на палестинската територия.

„Израелските сили се изтеглиха от няколко зони на град Газа“, заяви Мохамад ал Мугаир, директор на отдела за хуманитарна помощ и международно сътрудничество на Гражданската защита.

В Хан Юнис израелска военни превозни средства са се изтеглили от южните и централните части на града към източни зони.                 

Източник: Валерия Динкова, БТА    
Газа Израел примирие
Последвайте ни
Отново активираха BG-ALERT в Русенско, удължават с 24 часа евакуацията на село Николово

Отново активираха BG-ALERT в Русенско, удължават с 24 часа евакуацията на село Николово

Изненадващ лауреат на Нобела за мир

Изненадващ лауреат на Нобела за мир

Reuters: Русия може да нахлуе за 3 дни - Балтика се готви за бягство

Reuters: Русия може да нахлуе за 3 дни - Балтика се готви за бягство

Сълзите на принца: Уилям разтърсен след откровена изповед на вдовица

Сълзите на принца: Уилям разтърсен след откровена изповед на вдовица

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Германия отпуска 3 млрд. евро субсидии за покупка на електромобили

Германия отпуска 3 млрд. евро субсидии за покупка на електромобили

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 3 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 3 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 3 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпа, какво ще кажеш за едно романтично пътуване? – Къде? – До хладилника и обратно – донеси ми бира!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Виктор Орбан

Орбан: Украинското разузнаване ни шпионира през смартфоните ни

Свят Преди 14 минути

Орбан не се поколеба да използва силни думи, за да подчертае тежестта на ситуацията

Мъж наруши ограничителна заповед и преби дъщеря си

Мъж наруши ограничителна заповед и преби дъщеря си

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в девинското село Триград

„Където е текло, пак ще тече“ в „Темата на NOVA“

„Където е текло, пак ще тече“ в „Темата на NOVA“

България Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Делото "Дебора": Процесът започна отначало, води се при закрити врати

Делото "Дебора": Процесът започна отначало, води се при закрити врати

България Преди 2 часа

Очаква се пострадалата да разкаже за случилото се и да отговаря на въпроси на страните по производството

Slicr

Slicr дебютира с Radio Valley: Нова алтернативна вълна превзема България

Любопитно Преди 2 часа

Slicr ще представят сингъла и на живо на 16 октомври в Soda Bar, София, по време на международната музикална конференция “So Alive”

Министър Гуцанов категорично брани почивния понеделник от идеите на ПП-ДБ

Министър Гуцанов категорично брани почивния понеделник от идеите на ПП-ДБ

България Преди 2 часа

„Да не се правят на по-големи католици от папата“, призова още той колегите си от ПП-ДБ

Русия отложи среща на върха с Арабската лига в Москва

Русия отложи среща на върха с Арабската лига в Москва

Свят Преди 2 часа

Причината - участието на няколко арабски лидери в прилагането на споразумението за прекратяване на огъня в Газа

Желязков: Оставката на нито един министър не е на дневен ред в момента

Желязков: Оставката на нито един министър не е на дневен ред в момента

България Преди 3 часа

Премиерът откри реконструиран напоителен канал в Хасковско в присъствието на еврокомисаря по въпросите на земеделието и храните

Тайният съветски проект за създаване на хибрид човек-шимпанзе

Тайният съветски проект за създаване на хибрид човек-шимпанзе

Свят Преди 3 часа

Учен, обсебен със създаването на кръстоски между различни видове, е рискувал всичко в преследване на знанието

Парламентът отне на президента избора на шеф на разузнаването

Парламентът отне на президента избора на шеф на разузнаването

България Преди 3 часа

Решението беше взето с гласовете на ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, БСП, ИТН и независимите, напуснали групата на АПС и вече подкрепят формацията на Делян Пеевски

Министър Гроздан Караджов представи новите локомотиви на първи перон на Централна жп гара София

Българските железници с 3 нови локомотива: Имена на герои ги водят

България Преди 3 часа

Новите локомотиви ще бъдат оборудвани с най-модерната система за безопасност European Train Control System-ETCS, която ще бъде активирана след инсталиране

<p>Сблъсък на светове определи номинираните за изгонване в Big Brother</p>

Сблъсък на светове определи номинираните за изгонване в Big Brother

Любопитно Преди 3 часа

Зрителите могат да подкрепят Лена, Мина, Михаела и Калин в приложението NOVA PLAY

Асен Василев: Събираме подписи за оставката на председателя на КПК Антон Славчев

Асен Василев: Събираме подписи за оставката на председателя на КПК Антон Славчев

България Преди 3 часа

ГЕРБ иска закриване на Комисията

Шофьор блъсна 9-годишно дете на пешеходна пътека в Бургас

Шофьор блъсна 9-годишно дете на пешеходна пътека в Бургас

България Преди 4 часа

Инцидентът е станал на улица „Ангел Димитров”

Карлос Насар

Младият феномен с 3 световни титли в 3 категории - Карлос Насар

България Преди 4 часа

Карлос Насар продължи да затвърждава статута си на един от най-големите таланти в историята на българските щанги и на световната сцена изобщо

<p>Борисов: Говорих със Слави Трифонов, оттеглят си законопроекта</p>

Борисов: ИТН изтегля промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация

България Преди 4 часа

Решението е взето след разговор със Слави Трифонов

Всичко от днес

От мрежата

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg

Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

dogsandcats.bg
1

Минзухари в пепелта след пожарите в Сакар

sinoptik.bg
1

Как да подсилим имунитета през есента

sinoptik.bg

ТЕСТ: Ще познаете ли тези 11 български града само по една стара снимка?

Edna.bg

Мрачната истина за актьорите от сериала "Приятели"

Edna.bg

Мбапе защити Ямал: Оставете го на мира!

Gong.bg

Сектор "Г" посреща Карлос Насар след световното злато

Gong.bg

Лидерът на опозицията във Венецуела получи Нобеловата награда за мир

Nova.bg

Над 5 метра: Нивото на Янтра се повиши рязко, наводнени са земеделски площи (СНИМКИ)

Nova.bg