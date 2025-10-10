Израелската армия обяви, че примирието в Газа е влязло в сила в 12 ч.

И зраелската армия обяви, че споразумението за примирие в ивицата Газа е влязло в сила в 12 ч. (и българско време) днес, предаде Reuters.

"От 12 ч. войските на Израелските сили за отбрана започнаха да се позиционират по обновените линии за разполагане, като подготовка за споразумението за спиране на огъня и връщане на заложниците", се казва в изявлението.

Правителството на Израел одобри мирното споразумение за Газа

Премиерът Бенямин Нетаняху подчерта, че израелски войници ще останат в Газа, за да оказват натиск на "Хамас", докато групировката не се разоръжи, и допълни, че се очаква всички заложници да бъдат върнати в близките дни.

Той уточни, цитиран от Франс прес, че 20 от заложниците в Газа са живи, а 28 - мъртви.

Десетки хиляди палестинци тръгнаха днес към северната част на ивицата, че след като израелската армия обяви, че примирието е влязло в сила.

Тръмп: Заложниците от Газа ще бъдат освободени в понеделник или вторник

По-рано гражданската защита на ивицата Газа обяви, че израелската армия се изтегля от някои зони, предаде "Франс прес". Става дума за изтегляне от няколко зони на град Газа в едноименния анклав, както и за изтегляне от някои участъци в южната част на палестинската територия.

„Израелските сили се изтеглиха от няколко зони на град Газа“, заяви Мохамад ал Мугаир, директор на отдела за хуманитарна помощ и международно сътрудничество на Гражданската защита.

В Хан Юнис израелска военни превозни средства са се изтеглили от южните и централните части на града към източни зони.