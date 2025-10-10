Любопитно

Зам.-шефът на ЦСМПВ д-р Мартин Малчев пред Телеграфно подкастът: Спасихме живот за 4 минути

Най-малкият пациент в хеликоптера е 3 месечно бебе, което интубирахме, а в кариерата ми – недоносено 700 грама

10 октомври 2025, 16:31
Доц. Борислав Цеков в Телеграфно подкастът: Рубио и Ванс се борят да наследят Тръмп в Белия дом

Японски учени разгадаха една от най-трудните загадки на COVID-19 - „мозъчната мъгла“

Шокиращи номинации в Big Brother тази вечер

Военно положение води до сълзи в Big Brother тази вечер

Дженифър Лопес и Бен Афлек се харесват много повече, когато не са женени

Огромен

Ключова капитанска битка променя хода на Войната на племената в “Игри на волята”

Не са само пеперуди в стомаха: Учени откриха как се усеща любовта в тялото

Р аботата във въздушната линейка е като сцена от сериал, но без дубъл и с реални човешки животи. Това споделя в новия епизод на Телеграфно подкастът д-р Мартин Малчев – заместник-директор на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ).

„Харесвам приключенията и адреналина. Спасяването по въздуха те изкарва от зоната на комфорт“, казва той.

До момента екипите на ЦСМПВ са спасили над 130 души. На въпрос колко души трябва да благодарят на него и на Господ, че живеят втори живот, той отговаря: „Не обичам похвали – просто вършим работата си. Вярвам, че всеки човек е част от един общ мост – без която и да е карта той не може да съществува. Спасявайки един, променяш живота на още десет“. “Когато спасим човек, знам, че променяме съдбата не само на него, а и на близките му. Това е най-голямата награда“, споделя д-р Малчев. Най-малкият пациент, когото е спасявал по въздух, е 3-месечно бебе с тежка вирусна инфекция. В кариерата му има и случай на недоносено бебе, тежащо едва 700 грама. 

Източник: Телеграф

Височина 

Хеликоптерът лети на 3000 метра над земята със скорост 300-320 км/час. „При тези параметри се променя много физиологията на всеки един човек. Въздухът става по-разреден,  концентрацията на кислород в атмосферата става по-ниска, налягането също и всичко това си оказва влияние както върху нас, така и върху  пациентите. Минават се доста обширни медицински тестове.  Също трябва да можеш да понасяш бързото ускоряване и спиране на хеликоптера, като той е се движи с около 320  км/ч. Заради перспективата отгоре изглежда, че сякаш едва се движи, но в момента, в който си доближи на около  200-300 метра, сградите минават  просто като на снимка пред теб”, споделя д-р Малчев. Той е имал и забавни случаи като този с планинар. “ Правим всичко възможно да стабилизираме пациента на земята, качваме го и го транспортираме до болница. Спомням си обаче едно младо момче, което беше с открита фактура на глезен. Там наистина ставаше въпрос за истинска спешност, въпреки че общото му състояние не застрашаваше живота му. Той искаше да го снимаме в хеликоптера, защото било много готино“. 

Филмите 

Работата в медицинския хеликоптер е като от сериалите „Спешно отделение“ и сегашния тотален хит „Спешни случаи в Питсбърг“. „Сериалът за Питсбърг е доста  медицински  изпипан и наистина всичко, което  виждате като мениджмънт и като подход там,  е така. Разликата е в рядкостта на случаите, коите им се събират в тази една смяна. Защото сериала представлява една смяна час по час.  Тоест толкова казуистични случаи да видите на един човек в една смяна е нечувано. Няма как да стане. Но от медицинска и психологична готовност за самите лекари и психопрофил на медиците- наистина е доста  доста истински”. 

Очите 

Какво се вижда в очите на хората, които са между живота и смъртта? „Те са много рядко в съзнание този тип пациенти,  но единственото нещо, което мога да кажа е, че съм  виждал желанието за живот. То е последното нещо, което умира. Всички през живота си се борим за нещо по-добро, искам нова кола, по-голяма къща, нова дреха, но забравяме за живота. За мен клишираните изрази по социалните мрежи, че в последния момент хората си мислят за несбъднатите мечти, за неосъществената любов, са пълни глупости. Те искат да живеят”, обяснява д-р Малчев. 

Бърнаут

Ковид-пандемията е най-тежкия период от живота на д-р Малчев. Тогава той работи в Пирогов.

„Никога няма да забравя черните чували и телефонните позвъняния. Случвало ми се на ден да информирам 10 семейства, че техния близък е починал. Имайте предивд, че съм работил в една реанимация. Не смятам, че човек може да свикне със смъртта, просто свиква с факта, че такива неща се случват. По това време доста активно тренирах във фитнеса и гледах буквално да се досмачкам,  за да мога просто да заспя.  Защото в един момент беше доста трудно.  На мен лично ми беше най-трудно преди дневната смяна. Преживях този момент с помощта на психолог.  Аз лично си бях диагностиран и си бях с бърнаут. При мен се изразяваше в това,  че бях станал почти апатичен към всичко. Почти нищо не ме трогваше, живеех по инерция,  хранех се по инерция, преживявах нещата по инерция. Вярвам, че психологичната помощ има огромно място в медицината. В западните болнаци дори си е стандарт”, спомня си медикът. 
    

Източник: Телеграф    
Желязков в

Мария Корина Мачадо - изненадващият лауреат на Нобела за мир

С военни почести: Погребаха граничния полицай, загинал при наводнението в Елените

Първи думи от САЩ, след като Нобела за мир не отиде при Тръмп

Как се изчислява пенсията, ако имаме стаж в чужбина

Германия отпуска 3 млрд. евро субсидии за покупка на електромобили

<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 3 дни
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 3 дни
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 3 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 3 дни

Мина Илиева и Виолета Манчева са новите лица в Новините на NOVA

Любопитно Преди 8 минути

Те ще водят информационни емисии от 13-ти октомври

,

Израелската армия завърши първата фаза от изтеглянето си от Газа

Свят Преди 1 час

Това поставя началото на 72-часовия срок за освобождаване на заложниците

Краен срок: Остават 15 работни дни за подаване на заявления за помощ за отопление

България Преди 1 час

Месечният размер на помощта е 121,34 лв., което прави общо 606,70 лв. за петмесечния период от 1 ноември 2025 г. до 31 март 2026 г.

Неидентифициран дрон е забелязан над база на НАТО в Германия

Свят Преди 1 час

Базата се използва за въздушни разузнавателни операции на НАТО

Делян Пеевски: КПК – бухалката на ПП-ДБ, трябва веднага да бъде закрита

България Преди 2 часа

Само така ще изчистим европейското лице на България, каза лидерът на ДПС-НН

Виктор Орбан

Свят Преди 2 часа

Орбан не се поколеба да използва силни думи, за да подчертае тежестта на ситуацията

Израелската армия обяви, че примирието в Газа е влязло в сила в 12 ч.

Свят Преди 2 часа

Израелски войници ще останат в Газа, за да оказват натиск на "Хамас", докато групировката не се разоръжи

Принц Уилям

Свят Преди 2 часа

В емоционален разговор, заснет на камера, Риан Манингс разказа на принца, че съпругът ѝ е сложил край на живота си пет дни след смъртта на едногодишния им син

Главният прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс

Свят Преди 3 часа

Тя отхвърли обвиненията и ги определи като част от „отчаяните опити на президента (Доналд Тръмп) да използва съдебната система като оръжие“

Мъж наруши ограничителна заповед и преби дъщеря си

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал в девинското село Триград

Росен Желязков: Приветстваме постигнатото примирие за Газа

България Преди 3 часа

Българя винаги се е придържала към разбирането, че устойчив мир в Близкия Изток може да стане на принципа "една територия - две държави", заяви премиерът

Украйна: Дори „Хамас“ се съгласи на примирие, Русия - не

Свят Преди 3 часа

Андрий Сибиха подчерта, че Русия не е променила своите „терористични методи“ и отхвърля дипломацията

<p>Пети опит за промяна на мярката за неотклонение на кмета на Варна</p>

България Преди 3 часа

В четвъртък Софийският апелативен съд замени "задържането под стража" на общинските съветници Стефанов и Кателиев с "домашен арест"

„Където е текло, пак ще тече“ в „Темата на NOVA“

България Преди 4 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Делото "Дебора": Процесът започна отначало, води се при закрити врати

България Преди 4 часа

Очаква се пострадалата да разкаже за случилото се и да отговаря на въпроси на страните по производството

Slicr

Любопитно Преди 4 часа

Slicr ще представят сингъла и на живо на 16 октомври в Soda Bar, София, по време на международната музикална конференция “So Alive”

