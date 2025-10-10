Сълзите на принца: Уилям разтърсен след откровена изповед на вдовица

П ринцът на Уелс Уилям беше видимо разтърсен, докато чуваше от първа ръка за опустошителното въздействие на самоубийството, като се наложи да направи пауза по време на разговор с Риан Манингс, чиито съпруг е сложил край на живота си, съобщава Би Би Си (BBC).

Оттогава Риан е създала благотворителна организация за подкрепа на хора, засегнати от загуба, а Royal Foundation на принц Уилям ще отпусне 1 милион паунда за развитието на Национална мрежа за превенция на самоубийствата.

The Prince of Wales has choked back tears while tackling the tough subject of mental health. William is launching a new suicide prevention network and says supporting friends and family at risk begins with a conversation at home. https://t.co/49iR8KAEUf @Ben_Downie pic.twitter.com/ooZXml0SBr — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) October 10, 2025

Мрежата, която ще действа в цяла Великобритания, ще се фокусира върху разбирането на причините за самоубийствата и ще предлага подкрепа на засегнатите. Принц Уилям, на Световния ден на психичното здраве, заяви, че иска да „изгради смела, обединена национална реакция на сърцераздирателната и предотвратима трагедия на самоубийството“.

В емоционален разговор, заснет на камера, Риан Манингс разказа на принца, че съпругът ѝ е сложил край на живота си пет дни след смъртта на едногодишния им син.

Принцът я попита как е успяла да се справи и да продължи да се грижи за двете си деца.

„Оглеждам се назад и все още не знам как оцеляхме“, каза Риан.

„За съжаление все още има много стигма около самоубийството. Чувствахте ли я тогава?“ попита принц Уилям.

„Бях доста изненадана от това. Никога не се бях докосвала до самоубийство. Това беше нещо, което виждах по новините. Никой не говореше за него“, отговори Риан по време на разговора им в кухнята ѝ в Кардиф.

Принцът я попита какво би казала на съпруга си.

„Защо не говори с мен?“ – питам себе си всеки ден. Той беше напълно разтърсен, непрекъснато се обвиняваше. Но бих искала просто да седна до него и да го попитам „Защо не дойде при мен?“. Защото е пропуснал толкова много радост. А щяхме да се справим. Това е най-тежкото – щяхме да се справим“, споделя тя.

Принцът изглеждаше твърде разстроен, за да говори.

Prince William breaks down while talking to Rhian Mannings about the suicide of her husband. 😢😢😢😢 pic.twitter.com/6xEnehYmB6 — Prince & Princess of Wales Fan (@HRHCatherine) October 10, 2025

„Добре ли сте?“ попита тя.

„Съжалявам, трудно ми е да ви задам въпросите“, признава Уилям.

„Вие самият сте преживели загуба“, каза Риан.

„Животът може да ни поднесе ужасни обрати. Като говорим за това и запазим надежда, можем да продължим“,

убедена е жената.

След собствената си тежка загуба през 2012 г., Риан основава благотворителната организация 2wish, която помага на хора, засегнати от внезапна или неочаквана смърт на дете или млад човек. Тази организация ще бъде една от 20, които ще формират Националната мрежа за превенция на самоубийствата, подкрепена с 1 милион паунда за три години от Royal Foundation на принц Уилям и съпругата му принцеса Катрин.

Мрежата ще бъде ръководена от професор Ан Джон, експерт по превенция на самоубийствата и консултант по обществено здраве в Уелс.