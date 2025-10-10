Росен Желязков: Приветстваме постигнатото примирие за Газа

П риветстваме постигнатото примирие за ивицата Газа и се надяваме всички заложници да бъдат освободени, защото това беше спусъкът, който детонира тази война. Това заяви премиерът Росен Желязков край хасковското село Конуш след договореното мирно споразумение между Израел и "Хамас".

"Българя винаги се е придържала към разбирането, че устойчив мир в Близкия Изток може да стане на принципа "една територия - две държави". В това отношение нашата политика е последователна от десетилетия", увери премиерът.

Министър-председателят отбеляза, че вече е коментирал световната новина в социалната врежа X.

На специална церемония министър-председателят Росен Желязков, министърът на земеделието и храните Георги Тахов, европейският комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен и изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева открика реконструираният магистрален напоителен канал М-1, част от напоителна система „Тракиец” край хасковското село Конуш.

Ремонтът на съоръжението е на стойност 6,865 млн. лева и е финансиран по Програмата за развитие на селските райони.

През 2024 г. от аграрното министерство обявиха, че с ремонта площта за напояване на територията на област Хасково ще бъде увеличена до 39 070 декара. С реконструкцията се цели намаляване на загубите на вода и подобряване на проводимостта на канала, който е с дължина 47,515 километра. Ще бъдат подавани по-големи водни количества и съответно ще има увеличаване на поливните площи, както и предотвратяване на наводняване на прилежащи земеделски земи. Водоразпределението и експлоатацията на канала също ще бъдат подобрени чрез създаване на условия за по-лесно почистване.

Правителството изпълнява ангажимента си за правилното, вярното и навременно планиране и управление на водните ресурси. Това каза премиерът Росен Желязков от трибуната по време на официалната част на церемонията. Той посочи, че в следващите две години по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони предстои приобщаване на близо милион декара земи за напояване, а програмата с финансиране от държавния бюджет ще даде възможност площите да достигнат до 2,4 млн. декара.

До края на годината се очаква започване на нови 35 проекта по стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони, съобщи изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева. Тя допълни, че вече са изпълнени 24 проекта - рехабилитирани са главни напоителни и магистрални канали, помпени станции и изравнителни. Общият постигнат ефект е доставка на водни маси за напояване на още 200 хиляди декара. През поливен сезон 2025 година дружеството е доставило водни маси за общо 390 хиляди декара земеделски площи.

Откритото днес съоръжение е проект не просто на техническа модернизация, а е стратегическа инвестиция в бъдещото, като ползите от инвестицията са дългосрочни и съизмерими, каза от трибуната министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов. Той подчерта, че няма как да се развива модерно земеделие без напояване. Секторът на земеделието има нужда от предвидимост, ресурси и дългосрочна грижа, за да е конкурентноспособен и земеделските производители разчитат на подкрепа, която да позволи да планират и развиват стопанствата си, добави той. Заради това ръководството на министерството продължава да поставя напояването като топ приоритет в своята дейност, каза още министър Тахов. Той допълни, че по Стратегическия план са предвидени още сто милиона евро, които ще бъдат вложени в напоителна инфраструктура, а до 2028 година инвестициите ще нараснат до над милиард и половина лева, с което напояваните площи в страната ще се увеличат с над 2,5 млн. декара.

"За вашите стопани, чиято реколта пострада от измръзване тази пролет, са осигурени 7,4 милиона евро, с които те да покрият щетите", каза от трибуната европейският комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен. Той посочи, че с изменението на климата в глобален мащаб проблемите зачестяват, а с такива напоителни съоръжения като откритото работата на земеделците се улеснява и с взаимната помощ между Европейския съюз и България те могат да се справят с тези последици.

Хансен се обърна към земеделските стопани с думите, че именно те са тези, които дават възможност да имаме продоволствено осигуряване. "Вие се намирате на фронтовата линия, осигурявайки необходимото продоволствие", каза Хансен.

На церемонията по откриване на реконструираната част от най-голямата в област Хасково напоителна система присъства също ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, кметът на Хасково Станислав Дечев, областният управител д-р Стефка Здравкова, народни представители.

Съоръжението беше открито с тържествен водосвет от отец Никола от църквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил“ в Хасково.