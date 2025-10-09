Свят

Болногледач разкри болезнената истина за Михаел Шумахер

Германските медии разкриват, че за Шумахер се грижи екип от 15 души

9 октомври 2025, 10:51
П очти 12 години след трагичния ски инцидент, светът все още наблюдава с тъга съдбата на седемкратния световен шампион във Формула 1 - Михаел Шумахер

Според последната информация от най-близките му приятели, легендарният пилот е прикован на легло и вече не може да общува чрез реч, съобщава Gong.bg.

Тъжната реалност бе потвърдена от немския журналист Феликс Гьорнер, който е говорил с един от неговите болногледачи.

"Той вече не може да изразява мислите си с думи. Много е тъжно... Михаел беше герой, непреклонен, почти неразрушим. А сега всички ние се вкопчваме в надеждата, но истината е болезнена - той просто не е добре и вероятно никога повече няма да го видим такъв, какъвто го познавахме."

Германските медии разкриват, че за Шумахер се грижи екип от 15 души.

Източник: Gong.bg    
Михаел Шумахер Формула 1 ски инцидент здравословно състояние тежка травма прикован на легло комуникация грижи спортна легенда новини
