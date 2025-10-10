Свят

Осъдиха трима българи във Франция за източване на банкови карти (ВИДЕО)

Схемата им действала чрез монтиране на скимиращи устройства върху банкомати

10 октомври 2025, 09:52
Правителството на Израел одобри мирното споразумение за Газа

Земетресение от 7,4 по Рихтер разтърси Филипините, предупреждение за цунами

МВнР: България приветства споразумението между Израел и „Хамас“

Планът на Тръмп за мир в Газа: Какво включва и как реагира светът

Болногледач разкри болезнената истина за Михаел Шумахер

Време е ЕС да спре да финансира либийските милиции, които вилнеят в Средиземно море

Испания разби световна мрежа за кокаин, конфискува 10 тона дрога

Тръмп: Израел и

Т рима български граждани бяха осъдени във Франция за участие в мащабна схема за източване на банкови сметки чрез монтиране на скимиращи устройства върху банкомати. Присъдата бе произнесена от съд в Ница в началото на седмицата.

Скимиращите устройства, поставяни върху банкомати, копират данните от банковите карти на нищо неподозиращи клиенти. В комбинация с миниатюрни камери, заснемащи въвеждането на ПИН кода, измамниците могат да изтеглят пари от сметките, да правят онлайн плащания и дори да изготвят дубликати на картите.

Разбиха глобална престъпна мрежа във Великобритания, има задържана българка

Точно по този начин е действала и българската група, оперирала в района на Ница и Кан. Само за едно денонощие тримата са успели да изтеглят 9000 евро от четири различни банкомата, съобщава NOVA.

Френският съд е наложил на всеки от тримата извършители по 18 месеца ефективен затвор, както и доживотна забрана да пребивават на територията на Франция.

Двама от тях вече са излежали по-голямата част от наказанието си и предстои да бъдат екстрадирани и върнати в България, докато третият е бил задържан непосредствено след приключване на съдебния процес и все още се намира в затвора.

Българи замесени в международна схема за кражба на 40 000 телефона

Френските разследващи са останали впечатлени от техническата подготовка и прецизност, с която българите са действали.

Схемата е била внимателно планирана, с умело монтиране на устройства, които се сливат с дизайна на банкоматите, правейки откриването им изключително трудно.

Източник: NOVA    
Франция българи банкомати скримиращи устройства съд затвор
