Софийският съд сложи край: БПСЦ отива към ликвидация

Д нес (10 октомври) Софийският апелативен съд (САС) постави окончателна точка в дългогодишен правен спор, засягащ статута на „Българска православна старостилна църква“.

Тричленен състав на съда отмени решение на Софийския градски съд (СГС) и откри производство по ликвидация и заличаване на религиозната общност.

Делото е разгледано по жалба на прокуратурата, която е обжалвала предходното решение на Софийския градски съд. САС се произнесе в полза на прокуратурата, което води до прекратяване на регистрацията на „Българска православна старостилна църква“ като юридическо лице.

Според информацията на Агенция „Фокус“,

решението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на по-нататъшно обжалване.

Това означава, че процесът по ликвидация и заличаване на църквата ще бъде приведен в действие.

Зад цифрите и правните формулировки винаги стоят хора. Този акт слага край на съществуването на „Българска православна старостилна църква“ в сегашния ѝ правен вид, което повдига важни въпроси за бъдещето на нейните последователи и как те ще продължат да организират своята религиозна дейност.