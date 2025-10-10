България

Софийският съд сложи край: БПСЦ отива към ликвидация

Решението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на по-нататъшно обжалване

10 октомври 2025, 16:03
Софийският съд сложи край: БПСЦ отива към ликвидация
Източник: Thinkstock/Guliver

Д нес (10 октомври) Софийският апелативен съд (САС) постави окончателна точка в дългогодишен правен спор, засягащ статута на „Българска православна старостилна църква“.

Тричленен състав на съда отмени решение на Софийския градски съд (СГС) и откри производство по ликвидация и заличаване на религиозната общност.

Делото е разгледано по жалба на прокуратурата, която е обжалвала предходното решение на Софийския градски съд. САС се произнесе в полза на прокуратурата, което води до прекратяване на регистрацията на „Българска православна старостилна църква“ като юридическо лице.

Според информацията на Агенция „Фокус“,

решението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на по-нататъшно обжалване.

Това означава, че процесът по ликвидация и заличаване на църквата ще бъде приведен в действие.

Зад цифрите и правните формулировки винаги стоят хора. Този акт слага край на съществуването на „Българска православна старостилна църква“ в сегашния ѝ правен вид, което повдига важни въпроси за бъдещето на нейните последователи и как те ще продължат да организират своята религиозна дейност.

Софийски апелативен съд Българска православна старостилна църква ликвидация заличаване на регистрация правен спор прокуратура окончателно съдебно решение религиозна общност съд юридическо лице
