Макрон засича амбициите на Тръмп за Нобелова награда след обръщението му в ООН

Президентите Тръмп и Макрон не са на едно мнение относно начина за прекратяване на войната на Израел в Газа

24 септември 2025, 14:36
Ф ренският президент Еманюел Макрон призова американския президент Доналд Тръмп да сложи край на войната в Газа.

Ден след като води историческа среща на Общото събрание на Организацията на обединените нации за палестинската държавност, Макрон разкритикува твърдението на Тръмп, че признаването на палестинска държава било "награда" за "Хамас".

Макрон заяви пред френския канал BFMTV, че това е "напълно погрешно" и че признаването на Палестина не е подарък за "Хамас". Вместо това той призова Тръмп да упражни натиск върху Израел, ако иска да получи Нобеловата награда за мир.

"Виждам един американски президент, който е активен, който иска мир, който иска Нобеловата награда за мир. Но Нобеловата награда за мир е възможна само ако спрете тази война", каза Макрон във вторник.

"Трябва да окажем натиск върху правителството на Израел, за да спрат тази война и да бъдат освободени 48-те заложници", добави той. 

Макрон: Има надежда за държаните от "Хамас" заложници в Газа

По време на собственото си обръщение към събранието на ООН по-рано във вторник, Тръмп повтори твърдението си, че е "сложил край на седем войни", и че всички казвали, че "трябва да получи Нобеловата награда за мир."

Макрон и Тръмп изглежда се сблъскаха по време на годишното събрание на ООН по въпроса за Газа и относно значението на Организацията на обединените нации, но имаха приятелски обмен на реплики лице в лице на полусъбранието на ООН.

"Чувам, че във Франция всичко върви добре и при вас всичко върви добре, с изключение на някои проблеми с виното", каза той, имайки предвид разногласията относно американските тарифи върху стоките от ЕС. "Еманюел всъщност помогна при няколко войни, като уреди седем конфликта", добави той.

Попитан за коментарите на Макрон относно желанието на Тръмп да получи Нобеловата награда за мир, американският президент просто заяви, че всичко се отнася "категорично" до прекратяването на войната в Газа и в Украйна.

Коментарите на френския президент дойдоха на фона на нарастващото разочарование сред европейските лидери от очевидното нежелание на Тръмп да наложи санкции на Русия заради продължаващото ѝ нахлуване в Украйна или да упражни натиск върху Израел да прекрати военните операции в Ивицата Газа.

От своя страна, Макрон разгневи САЩ и Израел с призива си западните държави да признаят палестинска държава по време на годишното събиране на ООН тази седмица. В понеделник самият Макрон призна Палестина, след като същото направиха

  • Великобритания,
  • Австралия и
  • Канада.

Макрон: Трябва да намерим път, който да отчита интересите на Украйна и на Европа

Тръмп осъди тази вълна на признаване като "награда за тези ужасни зверства, включително случилото се на 7 октомври."

Той също така заяви, че е "дълбоко ангажиран" в търсенето на прекратяване на огъня в Газа, но че военната групировка "Хамас" "неведнъж е отхвърляла разумни предложения за мир."

В интервюто си след речта на Тръмп, Макрон контрира, че признаването на палестинска държава е начин за "изолиране" на "Хамас", тъй като засилва Палестинската автономия и я насърчава да предприеме реформи.

В речта си пред Общото събрание на ООН, Макрон също така даде енергична защита на ООН като институция за разрешаване на конфликти, послание, което е в рязък контраст с по-ранната критика на Тръмп към глобалния орган. Френският президент заяви, че "повече от всякога" светът се нуждае от "духа на сътрудничество" на ООН.

"Ние сме Организацията на обединените нации и не трябва да се поддаваме на духа на поражението, защото светът е пред нас", каза той.

По-рано Тръмп нападна ООН като незначителен орган, неспособен да разрешава войни.

Източник: Politico     
