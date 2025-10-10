Краен срок: Остават 15 работни дни за подаване на заявления за помощ за отопление

Д омакинствата, които все още не са кандидатствали за целева помощ за отоплителен сезон 2025/2026 г., разполагат с точно 15 работни дни, за да подадат своите заявления. Крайният срок за предявяване на правото на финансова подкрепа, възлизаща на 606,70 лева за целия период, е 31 октомври 2025 г.

Месечният размер на помощта, определен със заповед на министъра на труда и социалната политика № РД-01-213 от 09.07.2025 г., е 121,34 лв., което прави общо 606,70 лв. за петмесечния период от 1 ноември 2025 г. до 31 март 2026 г.

Заявления-декларации могат да бъдат подадени по няколко начина:

На място в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП).

Чрез лицензиран пощенски оператор, включително по електронен път с препоръчана поща.

По електронен път с квалифициран електронен подпис.

По електронен път по реда на Закона за електронното управление.

Информация за контактите на ДСП в страната и бланка на заявление-декларацията може да бъдат намерени на официалния уебсайт на Агенцията за социално подпомагане (asp.government.bg).

Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението е по-нисък или равен на индивидуално определения диференциран доход за отопление.

Сред допълнителните условия за отпускане на помощта са:

Обитаваното жилище да е единствено.

Да не се осъществява дейност като еднолични търговци и да няма участие в капитала на търговско дружество.

Да не се притежават вземания или доходи от движимо имущество, което може да бъде източник на значителни средства.

За безработните лица в трудоспособна възраст е задължително да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ най-малко 3 месеца преди подаването на заявлението и да не са отказвали предлагана им работа или включване в обучения. При определяне на размера на пенсиите, изчислени след 1 юли 2008 г., се прилага коефициент на намаление от 3,446.

Срокът е кратък и потенциалните бенефициенти трябва да действат бързо, за да осигурят топлина за предстоящата зима.