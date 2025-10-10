72-годишен мъж е ограбен и заплашен с нож в Ямболско

М ъж на 72 години е бил нападнат и ограбен край град Стралджа, област Ямбол, от двама свои познати – мъж и жена. Потърпевшият е бил заплашен с нож, като нападателите са му отнели около 2900 паунда и мобилен телефон, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Ямбол.

Нападението над възрастния мъж е станало на 8 октомври около 9:00 часа в местност, близо до града, посочват от полицията. Още същия ден са установени и задържани 48-годишен мъж и 37-годишна жена, съпричастни към деянието.

Вчера в хода на досъдебното производство двамата са привлечени в качеството им на обвиняеми. На жената е взета мярка за неотклонение „подписка“, а с прокурорско постановление мъжът е задържан за срок до 72 часа, допълват от Областната дирекция на полицията в Ямбол.

В края на септември отново на територията на община Стралджа беше регистрирано тежко криминално престъпление. Жена на 45 години беше задържана за убийството на 42-годишен мъж в село Зимница. По време на разследването беше установено, че между обвиняемата и пострадалия е възникнал конфликт по повод на непълнолетните им деца. При скандал, прераснал в сбиване, жената е нанесла прободна рана с нож в областта на гърдите на мъжа, вследствие на което той е починал.