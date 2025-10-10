Свят

Прокурорът на Ню Йорк Летиша Джеймс е обвинена в измама

Тя отхвърли обвиненията и ги определи като част от „отчаяните опити на президента (Доналд Тръмп) да използва съдебната система като оръжие“

10 октомври 2025, 13:58
Прокурорът на Ню Йорк Летиша Джеймс е обвинена в измама
Главният прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс   
Източник: БТА/AP

Н а главния прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс бяха повдигнати обвинения. Тя беше обвинена в измама с ипотеки, предадоха световните агенции. Джеймс определи обвиненията като „безпочвени“.

Голямо съдебно жури в град Александрия, в щата Вирджиния, прецени, че има достатъчно доказателства да се смята, че Джеймс е извършила банкова измама

и е попълнила неверни данни в декларация пред кредитна институция, за да бъде даден ход на наказателно дело.

"Мошеник" и "расистка": Тръмп сипе ругатни в съдебната зала

В обвинителния акт се посочва, че кандидатствайки за кредит, Джеймс е декларирала невярната информация, че обитава къща в Норфолк, Вирджиния, която е закупила като второ жилище през 2020 г. за сумата от 137 000 долара. Според прокуратурата Джеймс всъщност е придобила този имот с инвестиционна цел. Невярното деклариране на къщата в Норфолк като второ жилище е позволило на Джеймс да получи благоприятен лихвен процент, който ѝ е спестил около 19 000 долара за целия срок на погасяване на заема, пише още в обвинителния акт.

„Повдигнатите по това дело обвинения представляват умишлени, престъпни действия и огромни нарушения на общественото доверие“, пише в изявление на Линдзи Халиган, прокурор на Източния окръг на Вирджиния.

Джеймс отхвърли обвиненията и ги определи като част от „отчаяните опити на президента (Доналд Тръмп) да използва съдебната система като оръжие“.

Тръмп „оказва натиск върху федералните правоприлагащи органи (...), само защото си свърших работата на главен прокурор на щата Ню Йорк“, заяви днес Джеймс, която е дългогодишен противник на президента републиканец.

"Никой не е над закона": Повдигнаха обвинения на бивш шеф на ФБР

След като загуби изборите през 2020 г., Тръмп се сблъска с множество юридически проблеми. Той се зарече по време на кампанията си за втори президентски мандат, че ще търси възмездие.

Прокурорът на Ню Йорк е вторият високопоставен държавен служител, срещу когото през последните седмици бяха повдигнати обвинения.

На 25 септември беше даден ход на делото срещу бившия шеф на ФБР Джеймс Коми, който беше обвинен, че правил лъжливи изказвания, за да възпрепятства разследване на Конгреса. Министерството на правосъдието е започнало проверки и срещу сенатора Адам Шиф, срещу членката на управителния съвет на Федералния резерв Лиса Кук и срещу други висши служители.

Джеймс е сред 23-те щатски главни прокурори от Демократическата партия, които внесоха съдебни искове, с които да блокират действия на правителството на Тръмп. През 2022 г. Джеймс заведе дело срещу Тръмп и компанията му за недвижими имоти за финансови нередности. По това дело Тръмп беше осъден на глоба в размер на 454,2 млн. долара.

Летиша Джеймс обвинения банкова измама ипотечна измама Доналд Тръмп Ню Йорк Вирджиния прокурор съдебна система политически мотиви
Отново активираха BG-ALERT в Русенско, удължават с 24 часа евакуацията на село Николово

Отново активираха BG-ALERT в Русенско, удължават с 24 часа евакуацията на село Николово

Изненадващ лауреат на Нобела за мир

Изненадващ лауреат на Нобела за мир

Reuters: Русия може да нахлуе за 3 дни - Балтика се готви за бягство

Reuters: Русия може да нахлуе за 3 дни - Балтика се готви за бягство

СГС решава за мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев

СГС решава за мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Германия отпуска 3 млрд. евро субсидии за покупка на електромобили

Германия отпуска 3 млрд. евро субсидии за покупка на електромобили

<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 3 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 3 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 3 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 3 дни

Мъж наруши ограничителна заповед и преби дъщеря си

Мъж наруши ограничителна заповед и преби дъщеря си

България Преди 34 минути

Инцидентът е станал в девинското село Триград

Росен Желязков: Приветстваме постигнатото примирие за Газа

Росен Желязков: Приветстваме постигнатото примирие за Газа

България Преди 53 минути

Българя винаги се е придържала към разбирането, че устойчив мир в Близкия Изток може да стане на принципа "една територия - две държави", заяви премиерът

Делото "Дебора": Процесът започна отначало, води се при закрити врати

Делото "Дебора": Процесът започна отначало, води се при закрити врати

България Преди 1 час

Очаква се пострадалата да разкаже за случилото се и да отговаря на въпроси на страните по производството

Slicr дебютира с Radio Valley: Нова алтернативна вълна превзема България

Любопитно Преди 1 час

Slicr ще представят сингъла и на живо на 16 октомври в Soda Bar, София, по време на международната музикална конференция “So Alive”

Министър Гуцанов категорично брани почивния понеделник от идеите на ПП-ДБ

Министър Гуцанов категорично брани почивния понеделник от идеите на ПП-ДБ

България Преди 2 часа

„Да не се правят на по-големи католици от папата“, призова още той колегите си от ПП-ДБ

Русия отложи среща на върха с Арабската лига в Москва

Русия отложи среща на върха с Арабската лига в Москва

Свят Преди 2 часа

Причината - участието на няколко арабски лидери в прилагането на споразумението за прекратяване на огъня в Газа

Желязков: Оставката на нито един министър не е на дневен ред в момента

Желязков: Оставката на нито един министър не е на дневен ред в момента

България Преди 2 часа

Премиерът откри реконструиран напоителен канал в Хасковско в присъствието на еврокомисаря по въпросите на земеделието и храните

Тайният съветски проект за създаване на хибрид човек-шимпанзе

Тайният съветски проект за създаване на хибрид човек-шимпанзе

Свят Преди 2 часа

Учен, обсебен със създаването на кръстоски между различни видове, е рискувал всичко в преследване на знанието

Парламентът отне на президента избора на шеф на разузнаването

Парламентът отне на президента избора на шеф на разузнаването

България Преди 3 часа

Решението беше взето с гласовете на ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, БСП, ИТН и независимите, напуснали групата на АПС и вече подкрепят формацията на Делян Пеевски

Министър Гроздан Караджов представи новите локомотиви на първи перон на Централна жп гара София

Българските железници с 3 нови локомотива: Имена на герои ги водят

България Преди 3 часа

Новите локомотиви ще бъдат оборудвани с най-модерната система за безопасност European Train Control System-ETCS, която ще бъде активирана след инсталиране

<p>Сблъсък на светове определи номинираните за изгонване в Big Brother</p>

Сблъсък на светове определи номинираните за изгонване в Big Brother

Любопитно Преди 3 часа

Зрителите могат да подкрепят Лена, Мина, Михаела и Калин в приложението NOVA PLAY

Асен Василев: Събираме подписи за оставката на председателя на КПК Антон Славчев

Асен Василев: Събираме подписи за оставката на председателя на КПК Антон Славчев

България Преди 3 часа

ГЕРБ иска закриване на Комисията

Шофьор блъсна 9-годишно дете на пешеходна пътека в Бургас

Шофьор блъсна 9-годишно дете на пешеходна пътека в Бургас

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал на улица „Ангел Димитров”

Карлос Насар

Младият феномен с 3 световни титли в 3 категории - Карлос Насар

България Преди 3 часа

Карлос Насар продължи да затвърждава статута си на един от най-големите таланти в историята на българските щанги и на световната сцена изобщо

<p>Борисов: Говорих със Слави Трифонов, оттеглят си законопроекта</p>

Борисов: ИТН изтегля промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация

България Преди 4 часа

Решението е взето след разговор със Слави Трифонов

Дина Болуарте

Конгресът на Перу свали президентът Дина Болуарте от власт

Свят Преди 4 часа

Решението идва на фона на нарастващо обществено недоволство от неспособността ѝ да овладее ширещата се престъпност в страната

