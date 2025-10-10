Орбан: Украинското разузнаване ни шпионира през смартфоните ни

М инистър-председателят на Унгария Виктор Орбан отправи сериозни обвинения срещу украинските разузнавателни служби, заявявайки, че те активно се намесват във вътрешните работи на страната му и подкрепят политическата опозиция.

В изключително остър тон, Орбан предупреди унгарските граждани, че украинското разузнаване може да ги наблюдава чрез мобилните им устройства,

предаде Агенция „Фокус“.

В публикация в социалната платформа Х, унгарският премиер заяви: „Украинското разузнаване не просто наблюдава Унгария; то се е инфилтрирало в проукраинската партия „Тиса“. То се е инфилтрирало в обществения живот и политиката, предоставяйки на съюзниците си технологична подкрепа, за да им помогне да дойдат на власт“.

Орбан не се поколеба да използва силни думи, за да подчертае тежестта на ситуацията, използвайки препратки към миналото:

„Някога предупредихме: „Руснаците вече са в килера“. Сега трябва да кажем: „Украинците вече са във вашия смартфон“. Няма да позволим това!“.

Тези твърдения идват на фона на обтегнатите отношения между Унгария и Украйна, като Будапеща често е критикувана за своята позиция спрямо конфликта.

Обвиненията в шпионаж и намеса в изборния процес могат да ескалират напрежението между двете страни и да имат значителни последици за регионалната политика и сигурност.

Предупреждението за потенциално наблюдение на граждани чрез лични устройства също повдига въпроси за киберсигурността и защитата на личните данни.