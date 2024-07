Издадоха заповед за арест на Кейти Прайс

И здадоха заповед за арест на бившия бляскав модел Кейти Прайс, след като тя не присъства на съдебно заседание, свързано с нейните фалити.

46-годишната Прайс трябваше да се яви в съда по дело за несъстоятелност в Лондон във вторник, след като преди това й беше казано, че трябва да присъства или рискува арест.

