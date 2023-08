Кейти Прайс настоява да влезе в затвора, защото ѝ е "писнало" да ходи по съдилища

К ейти Прайс моли властите да я пратят в затвора, защото ѝ е "писнало" да ходи в съда повече пъти, отколкото е яла "топли вечери".

45-годишният бивш бляскав модел беше обявена в несъстоятелност през 2019 г., а през юли в Кралските съдилища се проведе съдебно заседание във връзка с изплащането на дълга ѝ от 3,2 млн. паунда, на което тя беше обвинена в "нарушаване на споразумението за изплащане на доходи". Очаква се майката на пет деца Кейти да даде показания на друго изслушване за несъстоятелност на 14 септември в опит да спаси къщата си, която е наречена Mucky Mansion и се смята, че струва повече от 2 млн. паунда.

Кейти, чиято стойност в един момент от кариерата ѝ се оценяваше на 45 млн. паунда, настоява, че вече не се "страхува от съда" и иска да влезе в затвора, за да покрие всичките си простъпки, което според нея ще бъде "печеливша ситуация".

