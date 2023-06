"Атака срещу мен“: Кейти Прайс твърди, че любимото ѝ куче е било убито нарочно

44-годишният модел заяви, че е "шокирана", след като любимата ѝ немска овчарка Блейд трагично загуби живота си. Беше съобщено, че кучето пазач е било убито, след като е било блъснато от кола близо до дома ѝ.

В историята си в Instagram Кейти каза: "Някой е убил кучето ми умишлено като атака срещу мен. Разследвам случая."

След това звездата отново публикува на страницата си в Instagram разкривайки, че е премахнала екстеншъните си след изпитанието, тъй като "толкова много глупости са хвърлени по мен".

Споделяйки своя снимка с нова коса, дълга до раменете, Кейти разказва: "Екстеншъните са премахнати, готови за нова трансформация. Буквално толкова много глупости се изсипаха върху мен, а сега съм сама и се занимавам с подозренията, че кучето ми е било убито умишлено, така че ме разследват, че имам нужда от огромна промяна и движение в живота си."

Кейти за първи път посрещна Блейд в семейството си през 2019 г., след като беше държана под прицел в Южна Африка по време на кражба на кола.

This woman is a menace 😡 RSPCA: Ban Katie Price from owning animals. - Sign the Petition! https://t.co/oXYSixc008 via @UKChange

Тя сподели тъжната новина за смъртта му в Instagram с последователите си, като публикува снимка на двамата заедно.

Тя написа: "Световете не могат да изразят загубата на най-добрия ми приятел, моя защитник, моето абсолютно всичко, който за съжаление почина днес, нямам думи да кажа как се чувствам, но съм онемяла и шокирана".

Последното разбито сърце на Кейти идва само три години след смъртта на малкия ѝ френски булдог Роло, който тя купи за 13-ия рожден ден на дъщеря си. Кучето трагично се задуши, след като се заклещи под фотьойл в дома на Кейти.

Katie Price has been left heartbroken by the death of her beloved dog Blade, who she described as her ‘protector’ and ‘best friend’.https://t.co/RJ8D5uQj4z