Анкоридж: Когато София се конкурираше с града, където Тръмп и Путин се срещат

Ю жна Корея ще се опита да възобнови междукорейското сътрудничество и възнамерява да възстанови споразумението за прекратяване на военните действия по границата със Северна Корея, заяви днес южнокорейският президент И Дже-мьон.

В реч по повод 80-годишнината от освобождението на Корея от японското колониално владичество И заяви, че ще се опита да възстанови т.нар. „Споразумение от 19 септември“, което беше подписано на междукорейска среща на върха през 2018 г. и имаше за цел да намали напрежението по общата граница.

🇰🇵🇰🇷SEOUL (@CNN) — Friday morning, 80 years after Korea’s World War II liberation, South Korea’s President Lee just discussed renewed peace efforts with North Korea. Lee said in a major speech that Seoul will "respect current North Korean regime, will not pursue unification by… pic.twitter.com/D6jiXKxHpw — Mike Valerio (@ValerioCNN) August 15, 2025

По-късно Пхенян разтрогна споразумението и заяви, че ще възстанови всички военни мерки, след като Сеул преустанови действието на части от договора на фона на ескалиращото напрежение.

Президентът И, който спечели предсрочните избори през юни, се стреми да възстанови отношенията с Пхенян след период на трансгранично напрежение и показа готовност да се върне към диалога.