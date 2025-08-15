Свят

Южна Корея възстановява мирно споразумение с КНДР

Южна Корея ще възстанови споразумението за прекратяване на военните действия по границата с Северна Корея

15 август 2025, 09:56
Ю жна Корея ще се опита да възобнови междукорейското сътрудничество и възнамерява да възстанови споразумението за прекратяване на военните действия по границата със Северна Корея, заяви днес южнокорейският президент И Дже-мьон.

В реч по повод 80-годишнината от освобождението на Корея от японското колониално владичество И заяви, че ще се опита да възстанови т.нар. „Споразумение от 19 септември“, което беше подписано на междукорейска среща на върха през 2018 г. и имаше за цел да намали напрежението по общата граница.

По-късно Пхенян разтрогна споразумението и заяви, че ще възстанови всички военни мерки, след като Сеул преустанови действието на части от договора на фона на ескалиращото напрежение.

Президентът И, който спечели предсрочните избори през юни, се стреми да възстанови отношенията с Пхенян след период на трансгранично напрежение и показа готовност да се върне към диалога.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
