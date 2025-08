Бившата първа дама на Южна Корея беше разпитана пред съда

С ъпругата на отстранения южнокорейски президент Юн Сук-йол - Ким Кьон-хи – беше разпитана тази сутрин във връзка с няколко случая, включващи манипулиране на цени и нарушаване на изборните закони, предаде Франс прес.

Тя е обвинена за изкуствено завишаване на цената на дяловете на компания в периода от 2009 до 2012 г. и приемане на луксозни подаръци в нарушение на антикорупционните закони, докато е била първа дама на страната.

"Поднесох искрените си извинения, че съм създала проблеми, когато не съм била важна фигура. Ще сътруднича изцяло на разследването", заяви тя преди да бъде разпитана.

Kim Keon Hee, wife of ex-president Yoon Suk Yeol, is set to appear for questioning at 10am - becoming first former S. Korean first lady in history to publicly appear before prosecutors as a suspect. She faces 16 allegations. Separate probe from martial law probe. https://t.co/T2xbKaJqnv pic.twitter.com/qMPa57XZlY — Raphael Rashid (@koryodynasty) August 5, 2025

Различните афери, свързани с Ким Кьон-хи, са много обсъждани в Южна Корея, след като страната излезе чак през юни от дълъг период на политически хаос, започнал след опита на съпруга ѝ Юн Сук-йол да заграби властта, въвеждайки военно положение през декември миналата година, отбелязва АФП.

Бившият президент консерватор, който беше отстранен от поста през април и заменен като държавен глава два месеца по-късно, е подведен под отговорност за обявеното за няколко часа военно положение през декември.

South Korea's former first lady Kim Keon Hee apologized as she appeared for questioning by investigators on a string of corruption charges that plagued her husband's term before it ended abruptly, calling herself ‘a nobody’ https://t.co/ZDIiFNHyck — Reuters (@Reuters) August 6, 2025

Поддръжници на Юн днес се събраха пред офиса на Специализираната прокуратура в Сеул и размахаха плакати, призоваващи следователите да бъдат справедливи със съпругата му.

Kim Keon Hee at photo line: "I sincerely apologise to the people for causing such concern over an insignificant person like me. I will cooperate well with the investigation and then come back out."



First former South Korean first lady to face criminal questioning as suspect. pic.twitter.com/4gOGdW5yt4 — Raphael Rashid (@koryodynasty) August 6, 2025

Тя е обвинена и за нарушаване на изборните закони заради намеса в процеса на номиниране на депутати от бившата партия на съпруга си.

Когато беше президент Юн Сук-йол наложи вето на три закона, приети от мнозинството на опозицията, за започване на специално разследване срещу Ким, като ги нарече "политическа пропаганда". Последното вето беше наложено в края на ноември – дни преди въвеждането на военно положение.

Ким Кьон-хи и Юн Сук-йол могат да станат първата арестувана южнокорейска бивша президентска двойка, ако прокурорите подадат молба и получат заповед за задържане на Ким.