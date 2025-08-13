Свят

Арестуваха бившата първа дама на Южна Корея

Тя е задържана по редица обвинения, включително манипулиране с акции и корупция

13 август 2025, 08:25
Арестуваха бившата първа дама на Южна Корея
Б ившата първа дама на Южна Корея Ким Кун Хи беше арестувана късно във вторник по редица обвинения, включително манипулиране с акции и корупция, съобщи АФП.

Арестът е извършен часове след като Централният окръжен съд в Сеул разгледа искането на прокурорите за заповед за арест срещу 52-годишната жена, което допълнително утежни правната ѝ опасност, свързана с физическо задържане.

Съдът е одобрил заповедта, позовавайки се на риска от подправяне на доказателства, според информационна агенция Йонхап.

С ареста Южна Корея вече има бивш президент и първа дама зад решетките – първият такъв случай в историята на страната.

„Заповедта за арест срещу Ким е издадена“, заявиха прокурорите в кратко изявление.

Обвиненията срещу Ким включват нарушения на законите за капиталовия пазар и финансовите инвестиции, както и законите за политическите фондове.

Арестът бележи драматичен срив за бившата първа двойка след шокиращата декларация за военно положение на бившия президент Юн Сук Йеол на 3 декември, която доведе до разполагането на въоръжени войници в парламента, но беше бързо отхвърлена от опозиционните депутати.

Юн, бивш главен прокурор, беше подведен под импийчмънт и отстранен от длъжност през април заради обявяването на военно положение, което доведе до провеждането на предсрочни избори през юни.

Той е арестуван и задържан заради обявяването на военно положение.

Миналата седмица Ким беше разпитана с часове от прокурори, които на следващия ден подадоха заповед за ареста ѝ.

„Искрено се извинявам, че създадох проблеми, въпреки че не съм личност от голямо значение“, каза Ким, когато пристигна в прокуратурата в сряда.

Около Ким отдавна има противоречия, като не заглъхват въпросите около предполагаемата ѝ роля в манипулирането на акции.

Видеоклип, заснет през 2022 г., показващ как тя приема чанта на Dior от самопровъзгласил се фен, отново разпали обществената критика.

Тя е обвинена и в намеса в процеса на номиниране на депутати в партията на Юн, което е нарушение на изборните закони.

Като президент Юн наложи вето на три законопроекта за специално разследване, приети от контролирания от опозицията парламент, целящи да разследват обвиненията срещу Ким, като последното вето беше наложено в края на ноември.

Седмица по-късно Юн обяви военно положение.

Източник: БГНЕС    
