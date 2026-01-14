За половин час до Африка: Ще има ли тунел под Гибралтар

И зграждането на железопътен тунел под Гибралтарския проток може да стане най-големият инфраструктурен проект на Европа и Африка, съобщи Deutsche Welle.

Реалистично ли е обаче такова сложно техническо съоръжение въобще да бъде изпълнено?

В края на декември 2025 г. в Мадрид беше представен съвместен испанско-марокански проект за изграждането на железопътен тунел под Гибралтарския проток, който да съедини Европа и Африка. Авторите му смятат, че тунелът ще позволи връзките между двата континента да бъдат значително разширени. Предвижданията са, че бъдещото съоръжение ще бъде ползвано от около 13 милиона пътници годишно.

Основната проектна документация обаче още не е готова, а немалко експерти се съмняват, че идеята въобще някога може да бъде реализирана - особено като се вземат предвид техническите и финансови проблеми, които могат да възникнат още в началния етап на строителството.

История на идеята: от мостове до железопътен тунел

Разговори за строителството на тунел или мост през Гибралтарския проток се водят отдавна, казва пред ДВ историкът Сантяго Мартинес. Проекти за свързването на двата континента е имало още през 70-те години на миналия век, но нито един от тях не е бил осъществен. Причината: сложността на подобно инженерно съоръжение. Специалистите са категорични, че заради спецификата на Гибралтарския проток ще трябват по-новаторски технически решения от използваните например при строителството на тунела под Ламанша , които същевременно ще оскъпят проекта значително.

Що се отнася до плановете за строителство на мост над протока, те са били погребани още през 1980-те години, разказва Мартинес. Осъществяването им се оказало невъзможно заради дълбочината на протока, неспокойната сеизмична обстановка, бурните течения на границата между Средиземно море и Атлантическия океан, както и ветровете в района. Отхвърлена е била и идеята за строителство на автомобилен тунел - заради възможните проблеми с вентилацията и сигурността на пътниците. На този фон реализацията на железопътен тунел изглежда по-възможна, смятат специалистите. Освен това има и политическа воля за това: както в Испания, така и в Мароко.

За половин час от Европа в Африка

Мадридският инженер Раул Варела казва пред ДВ, че още преди оповестяването на сегашните планове испанските власти са привлекли към проекта германската фирма „Herrenknecht", която има опит в строителството на подобни съоръжения. В компанията също смятат, че изграждането на тунел под Гибралтар принципно е възможно. Германските специалисти обаче препоръчват да се запоне с един вид "пробен тунел" - от брега до най-проблемната от гледна точка на сеизмичната и тектоничната активност зона.

По думите на Варела, дължината на тунела ще е около 42 км, от които 28 ще бъдат под морското дъно - на 470 м под повърхността. Влаковете ще могат да преодоляват разстоянието за половин час. Планира се линиите да бъдат три - две за влаковете, които ще пътуват редовно, и една за ремонтни работи и екстрена евакуация на пътниците. , а в Испания - до Пунта Палома в провинция Кадис.

Техническите параметри на съоръжението

Подготовката на основната документация на проекта е възложена на испанската държавна компания INECO, като след решаването на техническите въпроси ще възникне този за финансирането. Строителството се оценява предварително на 15 милиарда евро, но е възможно тази сума да бъде надхвърлена. Испания предвижда да инвестира девет милиарда, а останалата сума да бъде предоставена от Мароко и евентуално от ЕС, както се надяват испанците. Испания вече е изхарчила повече от един милион от европейските фондове за проучвателни дейности.

Инженер Варел изтъква пред ДВ, че INECO ще трябва изключително внимателно, със съдействието на чуждестранни специалисти, да проучи сложната геология на региона, за което ще трябва време. Въпросът с финансирането също е сложен, имайки предвид сегашното плачевно икономическо състояние на Испания . Така че строителството в най-добрия случай ще започне не по-рано от 2030 година, смята експертът. А работата може да продължи между пет и десет години.

„Разбира се, сега, за разлика от предишните времена, испанските власти като че ли се отнасят към проекта най-сериозно. Въпреки това много експерти не са убедени, че реализацията му ще се окаже възможна", обобщава Варела.

Политически спорове и имиграционни рискове

Междувременно мадридският вестник „Confidencial" написа, че макар проектът да е още в начална фаза, вече е предизвикал горещи политически спорове. Консервативните сили в испанското общество твърдят, че от това съоръжение изобщо няма нужда, отчитайки развитите връзки по въздух и море на Испания с Мароко. През протока се движат товарни плавателни съдове и пътнически фериботи, които през лятото превозват десетки хиляди хора от Северна Африка, предимно мароканци и алжирци, които работят в Европа.

Противниците на тунела казват, че той само ще допринесе за нелегалната имиграция. И сега ежегодно само от Африка в Испания пристигат до 65 000 нелегални бежанци , част от които преминават през Иберийския полуостров само транзитно, насочвайки се към други европейски държави. „Confidencial" припомня т.нар. „криза от Кале" през 2015 година, когато в този френски град се струпаха хиляди нелегални бежанци и организираха безредици в опита си да използват тунела под Ламанша, за да стигнат до Великобритания.