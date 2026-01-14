Свят

За половин час до Африка: Ще има ли тунел под Гибралтар

Изграждането на железопътен тунел под Гибралтарския проток може да стане най-големият инфраструктурен проект на Европа и Африка

14 януари 2026, 10:26
За половин час до Африка: Ще има ли тунел под Гибралтар
Източник: iStock

И зграждането на железопътен тунел под Гибралтарския проток може да стане най-големият инфраструктурен проект на Европа и Африка, съобщи Deutsche Welle.

Реалистично ли е обаче такова сложно техническо съоръжение въобще да бъде изпълнено?

В края на декември 2025 г. в Мадрид беше представен съвместен испанско-марокански проект за изграждането на железопътен тунел под Гибралтарския проток, който да съедини Европа и Африка. Авторите му смятат, че тунелът ще позволи връзките между двата континента да бъдат значително разширени. Предвижданията са, че бъдещото съоръжение ще бъде ползвано от около 13 милиона пътници годишно.

Основната проектна документация обаче още не е готова, а немалко експерти се съмняват, че идеята въобще някога може да бъде реализирана - особено като се вземат предвид  техническите и финансови проблеми, които могат да възникнат още в началния етап на строителството.

История на идеята: от мостове до железопътен тунел

Разговори за строителството на тунел или мост през Гибралтарския проток се водят отдавна, казва пред ДВ историкът Сантяго Мартинес. Проекти за свързването на двата континента е имало още през 70-те години на миналия век, но нито един от тях не е бил осъществен. Причината: сложността на подобно инженерно съоръжение. Специалистите са категорични, че  заради спецификата на Гибралтарския проток ще трябват по-новаторски технически решения от използваните например при строителството на тунела под Ламанша , които същевременно ще оскъпят проекта значително. 

Що се отнася до плановете за строителство на мост над протока, те са били погребани още през 1980-те години, разказва Мартинес. Осъществяването им се оказало невъзможно заради дълбочината на протока, неспокойната сеизмична обстановка, бурните течения на границата между Средиземно море и Атлантическия океан, както и ветровете в района. Отхвърлена е била и идеята за строителство на автомобилен тунел - заради възможните проблеми с вентилацията и сигурността на пътниците. На този фон реализацията на железопътен тунел изглежда по-възможна, смятат специалистите. Освен това има и политическа воля за това: както в Испания, така и в Мароко.

За половин час от Европа в Африка

Мадридският инженер Раул Варела казва пред ДВ, че още преди оповестяването на сегашните планове испанските власти са привлекли към проекта германската фирма „Herrenknecht", която има опит в строителството на подобни съоръжения. В компанията също смятат, че изграждането на тунел под Гибралтар принципно е възможно. Германските специалисти обаче препоръчват да се запоне с един вид "пробен тунел" - от брега до най-проблемната от гледна точка на сеизмичната и тектоничната активност зона.

По думите на Варела, дължината на тунела ще е около 42 км, от които 28 ще бъдат под морското дъно - на 470 м под повърхността. Влаковете ще могат да преодоляват разстоянието за половин час. Планира се линиите да бъдат три - две за влаковете, които ще пътуват редовно, и една за ремонтни работи и екстрена евакуация на пътниците. , а в Испания - до Пунта Палома в провинция Кадис.

Техническите параметри на съоръжението

Подготовката на основната документация на проекта е възложена на испанската държавна компания INECO, като след решаването на техническите въпроси ще възникне този за финансирането. Строителството се оценява предварително на 15 милиарда евро, но е възможно тази сума да бъде надхвърлена. Испания предвижда да инвестира девет милиарда, а останалата сума да бъде предоставена от Мароко и евентуално от ЕС, както се надяват испанците. Испания вече е изхарчила повече от един милион от европейските фондове за проучвателни дейности. 

Инженер Варел изтъква пред ДВ, че INECO ще трябва изключително внимателно, със съдействието на чуждестранни специалисти, да проучи сложната геология на региона, за което ще трябва време. Въпросът с финансирането също е сложен, имайки предвид сегашното плачевно икономическо състояние на Испания . Така че строителството в най-добрия случай ще започне не по-рано от 2030 година, смята експертът. А работата може да продължи между пет и десет години.

„Разбира се, сега, за разлика от предишните времена, испанските власти като че ли се отнасят към проекта най-сериозно. Въпреки това много експерти не са убедени, че реализацията му ще се окаже възможна", обобщава Варела.

Политически спорове и имиграционни рискове

Междувременно мадридският вестник „Confidencial" написа, че макар проектът да е още в начална фаза, вече е предизвикал горещи политически спорове. Консервативните сили в испанското общество твърдят, че от това съоръжение изобщо няма нужда, отчитайки развитите връзки по въздух и море на Испания с Мароко. През протока се движат товарни плавателни съдове и пътнически фериботи, които през лятото превозват десетки хиляди хора от Северна Африка, предимно мароканци и алжирци, които работят в Европа.

Противниците на тунела казват, че той само ще допринесе за нелегалната имиграция. И сега ежегодно само от Африка в Испания пристигат до 65 000 нелегални бежанци , част от които преминават през Иберийския полуостров само транзитно, насочвайки се към други европейски държави. „Confidencial" припомня т.нар. „криза от Кале" през 2015 година, когато в този френски град се струпаха хиляди нелегални бежанци и организираха безредици в опита си да използват тунела под Ламанша, за да стигнат до Великобритания.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Гибралтарски тунел Железопътен проект Европа Африка връзка Инфраструктурен проект Технически предизвикателства Финансиране Испания и Мароко Нелегална имиграция Строителство на тунели Транспортни връзки
Последвайте ни
Президентът връчи втория мандат на ПП-ДБ, те го върнаха

Президентът връчи втория мандат на ПП-ДБ, те го върнаха

Европа прави всичко възможно да сключи сделка с Тръмп за Гренландия

Европа прави всичко възможно да сключи сделка с Тръмп за Гренландия

Късо съединение предизвика пожар в дом за възрастни хора в Кюстендил

Късо съединение предизвика пожар в дом за възрастни хора в Кюстендил

Доверието - начин на оцеляване или просто любов?

Доверието - начин на оцеляване или просто любов?

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Kia разширява достъпните си предложения за Европа с K4 Sportswagon

Kia разширява достъпните си предложения за Европа с K4 Sportswagon

carmarket.bg
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
Ексклузивно

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Преди 4 часа
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Ексклузивно

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Преди 4 часа
<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
Ексклузивно

След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Преди 4 часа
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Ексклузивно

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Преди 4 часа

Виц на деня

Ако жена ти ти каже: "Прави каквото искаш", ти не прави нищо, дори не мигай.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Паметник на Димитър Пенев ще бъде издигнат в Борисовата градина до стадиона на ЦСКА

Паметник на Димитър Пенев ще бъде издигнат в Борисовата градина до стадиона на ЦСКА

България Преди 36 минути

Бившият футболист и треньор на ЦСКА и българския национален отбор Димитър Пенев почина на 80-годишна възраст на 3 януари

Скарлет Йохансон е детронирана като най-касова актриса на всички времена

Скарлет Йохансон е детронирана като най-касова актриса на всички времена

Любопитно Преди 39 минути

Зоуи Салдана стана най-касовата актриса в историята, след като „Аватар: Огън и пепел“ събра 1,23 млрд. долара. Така тя изпревари Скарлет Йохансон по общи приходи от филмите си, сочат данни на Box Office Mojo

Лъжите на Путин за войната срещу Украйна

Лъжите на Путин за войната срещу Украйна

Свят Преди 51 минути

Путин изрече много лъжи за войната срещу Украйна

Снимката е илюстративна

„Еднократни агенти“: Как Русия използва украинци за атаки в ЕС

Свят Преди 1 час

Руски шпиони вербуват украинци чрез Telegram и онлайн платформи за палежи, вандализъм и саботаж в Европа

Ромската общност в България отбелязва Банго Васил

Ромската общност в България отбелязва Банго Васил

България Преди 1 час

Празникът трае три дни

Зеленски призна за трудности в Украйна

Зеленски призна за трудности в Украйна

Свят Преди 1 час

"Положението в момента навсякъде е трудно, но на фронта е най-тежко", обобщи той

Пеевски: Честит Банго Васил на всички роми!

Пеевски: Честит Банго Васил на всички роми!

България Преди 1 час

Лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС - Ново начало" отправи официален поздрав към ромската общност

Русия атакува родния град на украинския президент Володимир Зеленски

Русия атакува родния град на украинския президент Володимир Зеленски

Свят Преди 1 час

В Киев и редица области в Украйна снощи бе обявена въздушна тревога

26-годишен иранец, арестуван по време на протестите, е първият осъден на смърт

26-годишен иранец, арестуван по време на протестите, е първият осъден на смърт

Свят Преди 1 час

Случаят на Ерфан Солтани придобива известност като потенциално първата смъртна присъда в последната вълна от протести срещу иранския режим, ръководен от върховния лидер аятолах Али Хаменей

КЗП: 1600 сигнала за нарушения при еврото за една седмица

КЗП: 1600 сигнала за нарушения при еврото за една седмица

България Преди 1 час

Най-често срещаните проблеми включват неправилно превалутиране на цените от лева в евро и поставяне на неоснователни условия от страна на търговците, като изискване за плащане само с карта или предоставяне на точни суми в брой

<p>Тръмп изпревари Байдън по едностранни въздушни удари</p>

При Тръмп за година САЩ нанесоха почти толкова удари, колкото при Байдън за цял мандат

Свят Преди 1 час

При предишния президент - демократа Джо Байдън, САЩ са нанесли за четири години 694 въздушни удара

Антиправителствен протест в Иран

BBC: Авторитарните режими умират постепенно, после внезапно. А Иран?

Свят Преди 1 час

Как умира един авторитарен режим? Както Ърнест Хемингуей казва за фалита – постепенно, после внезапно. Но Иран все още не е във внезапната фаза

Нов рекорд на бюджетния дефицит в САЩ през декември

Нов рекорд на бюджетния дефицит в САЩ през декември

Свят Преди 2 часа

Негативната тенденция се дължи на безпрецедентните разходи, раздути от промени в графика за превеждане на социални помощи и плащане на данъци

Омбудсманът и КЗП въвеждат „бърза писта“ за жалби на гражданите, свързани с еврото

Омбудсманът и КЗП въвеждат „бърза писта“ за жалби на гражданите, свързани с еврото

България Преди 2 часа

Това съобщиха от пресцентъра на омбудсмана

Русия пое контрола върху четири завода на датската компания "Рокуул"

Русия пое контрола върху четири завода на датската компания "Рокуул"

Свят Преди 2 часа

"Рокуул" е световен производител в производството на каменна вата

Делси Родригес

Социалната мрежа „Екс“ отново е достъпна във Венецуела

Свят Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Плюсовете и минусите на Kавапу

dogsandcats.bg

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

dogsandcats.bg
1

Отварят за ски Витоша и Беклемето

sinoptik.bg
1

Рекорден брой белоглави лешояди в България

sinoptik.bg

Още едно бебе на път: Любима двойка от „Един за друг“ очаква трето дете

Edna.bg

От екранна любов до публичен удар: Крис Нот се обърна срещу Сара Джесика Паркър с грозна нападка за наградта й "Златен Глобус"

Edna.bg

Дунав обяви раздяла с крило

Gong.bg

В Челси назначили "шпионин" до Мареска заради контузиите

Gong.bg

ПП-ДБ получи и върна неизпълнен втория мандат

Nova.bg

Кран падна върху влак в Тайланд, 25 души загинаха (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg