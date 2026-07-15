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Тайната, която съсипа принц Уилям: Разкриха най-тежкия му скандал с принцеса Даяна

Когато Даяна, принцесата на Уелс, тайно записва емблематичното си интервю за предаването „Панорама“ през 1995 г., нейното намерение е просто да разкаже своята страна от една разбита история

Надежда Неменски Надежда Неменски

15 юли 2026, 10:59
Тайната, която съсипа принц Уилям: Разкриха най-тежкия му скандал с принцеса Даяна
Принцеса Даяна и принц Уилям през 1994 г.   
Източник: GettyImages

Т ова остава един от най-определящите моменти в съвременната кралска история. Когато Даяна, принцесата на Уелс, тайно записва емблематичното си интервю за предаването „Панорама“ през 1995 г., нейното намерение е просто да разкаже своята страна от една разбита история.

Но за нейния голям син, принц Уилям, публичното излъчване се оказва дълбоко съсипващо. Говорейки по време на специален запис на живо на подкаста „A Right Royal Podcast“ на HELLO! в хотел „Taj 51 Buckingham Gate Suites and Residences“, кралският автор и главен редактор на списание „Majesty“ Ингрид Сюард разкрива, че излъчването е провокирало най-тежкия скандал, който майката и синът някога са имали.

Младият принц, който тогава е само на 13 години и съвсем наскоро е започнал обучението си в колежа Итън, останал напълно изненадан и неподготвен за телевизионното предаване.

„Той го изгледа в Итън, в кабинета на своя възпитател. Той беше абсолютно ядосан на нея, както и засрамен и унизен. Когато следващия път се върна в двореца Кенсингтън, той вдигна огромен скандал, това наистина беше най-тежката им кавга в историята. Всичко беше много драматично, но в крайна сметка те се сдобриха. Въпреки това, по онова време това беше невероятно мъчително и емоционално преживяване за него“, разказа Ингрид. 

Спомени за усмивки: Редки снимки на принцеса Даяна и кралското семейство
17 снимки
Даяна Уилям Хари Чарлз
Даяна Уилям Хари
Даяна Елизабет
Даяна

Страната на Даяна в историята

По време на историческото 54-минутно интервю, гледано от приблизително 23 милиона зрители, Даяна говори откровено за разпадането на брака си с тогавашния принц Чарлз, за борбата си с булимията и за съмненията си относно това дали Чарлз е подходящ да бъде крал.

Макар че непосредствените последици оказват огромно напрежение върху отношенията ѝ с Уилям, дългосрочните последствия от излъчването продължават да тегнат като сянка над кралското семейство. През 2021 г. официално независимо разследване, ръководено от лорд Дайсън, заключи, че журналистът от BBC Мартин Башир е използвал измамни методи, включително фалшифициране на банкови извлечения, за да манипулира брата на Даяна, граф Спенсър, с цел да съдейства за осъществяването на интервюто.

Изявлението на принц Уилям от 2021 г.

След разобличаващите разкрития от разследването, принц Уилям излезе с безпрецедентно силно и лично изявление, отразяващо точно същото унижение и безпокойство, описани от Ингрид.

Уилям заяви, че измамният начин, по който е било издействано интервюто, е „повлиял съществено“ на това, което майка му е казала, отбелязвайки, че предаването е имало голям принос за влошаването на отношенията между родителите му.

В трогателен размисъл за тийнейджърските си години настоящият принц на Уелс добави: „Носи неописуема тъга знанието, че пропуските на BBC са допринесли значително за нейния страх, параноя и изолация, които помня от последните години с нея“. Той завърши с твърд призив този исторически материал да бъде архивиран за постоянно, заявявайки, че той „няма легитимност и никога повече не трябва да бъде излъчван“.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: HELLO!    
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