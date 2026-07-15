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„Подготвях се 40 години“: Том Круз изненадва с неузнаваем образ в нов филм за края на света

Том Круз влиза в ролята на възрастен петролен магнат в новия филм на Алехандро Иняриту „Дигър“. Лентата, чийто първи трейлър вече излезе, събира холивудската звезда с режисьора на „Завръщането“ в зрелищна сатира за края на света

15 юли 2026, 10:04
„Подготвях се 40 години“: Том Круз изненадва с неузнаваем образ в нов филм за края на света
Източник: Getty Images

А ктьорът Том Круз се подготвя 40 години за ролята на петролен магнат във филма „Дигър“ (Digger) на мексиканския режисьор Алехандро Гонсалес Иняриту, съобщи сайтът „Дедлайн“.

Изданието допълва, че компанията „Уорнър брос“ вече пусна първия трейлър на продукцията, която излиза по киносалоните на 2 октомври.

Точно както се трансформира в холивудски продуцент Лес Гросман в „Тропическа буря“, сега Том Круз отново изненадва с коренно различен образ. Актьорът влиза в ролята на Дигър Рокуел – прям и възрастен петролен магнат с тежък южняшки акцент, който без да иска предизвиква глобална екологична катастрофа.

Оказва се, че Рокуел е единственият човек, способен да се справи с кризата с бързо топящите се айсберги. Задачата да спаси света му е поверена лично от президента на САЩ, изигран от Джон Гудман. Образът на Гудман като Лидера на свободния свят е комбинация между Доналд Тръмп и Джо Байдън, като влиянието на втория личи в това, че президентът заспива в най-неподходящото време, отбелязва „Дедлайн“.

Според изданието филмът изглежда като съвременен вариант на „Доктор Стрейнджлав“ за ерата на Тръмп. Или както се изрази Алехандро Иняриту миналата седмица по време на видео презентация за „Уорнър брос“: „Дами и господа, пригответе се, защото Майката Природа си пада по гаднярите“.

На същото събитие присъства и самият Том Круз – актьор, който винаги търси следващото голямо предизвикателство, особено когато става въпрос за страстта му към нови и непознати персонажи, допълва „Дедлайн“.

Четирикратният носител на „Оскар“ Алехандро Гонсалес Иняриту започва да обмисля проекта „Дигър“ веднага след успеха на „Завръщането“. „Тогава имах само идея – без сценарий, без филм, просто една натрапчива обсесия, която устоя на времето през всички тези луди години. Знаех много добре какъв е този герой“, казва режисьорът.

„Филмът имаше нужда от Том. Искахме да работим заедно още от началото на века“, допълва мексиканският творец. „Години наред му се възхищавах като актьор и това не беше изненада за мен. Истинска изненада обаче бе да открия, че човекът зад звездата е също толкова необикновен, колкото и образите, които е изиграл през кариерата си“.

„Трансформацията, през която премина, беше поразителна“, добавя Иняриту. Самият Круз му казал: „Отне ми 40 години, за да се превърна в този герой“.

Спомняйки си момента, в който получава предложението за ролята на Дигър Рокуел, Круз разказва: „Алехандро ми показа снимка и каза: „Искам да изглеждаш точно така.“ И това не беше просто скица на персонажа. Тогава си помислих: „Този човек има невероятен кураж" и му заявих: „Нямам търпение. Да го направим!“

Разкривайки повече за творческия процес, Круз допълва: „Независимо дали става въпрос за Лес Гросман, „Интервю с вампир“, „Съучастникът“ или „Рискован бизнес“, аз винаги се питам: „Как да изразя това?“. Физическото присъствие, гримът – това са неща, които преоткриваш, докато се учиш да комуникираш чрез образа“.

За реализацията на „Дигър“ Алехандро Гонзалес Иняриту отново се доверява на оператора и носител на „Оскар“ Емануел Любецки, с когото създават „Завръщането“, отбелязва „Дедлайн“.

Източник: БТА/Марина Чертова    
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