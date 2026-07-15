Без книжка няма джет: готвят нови правила за водните атракции

За управление на джет извън обособените зони ще се изисква специална правоспособност.

Управлението на воден джет извън зоните за организирани атракциони вече няма да бъде възможно без специална правоспособност. Това предвижда проект на наредба, публикуван за обществено обсъждане от Министерството на транспорта и съобщенията.

Новите правила засягат не само джетовете, но и парасейлинга, водните шейни и останалите водноатракционни услуги. Целта е да се повиши безопасността и да се въведат по-ясни изисквания към операторите, техниката и персонала. Проектът все още не е окончателно приет.

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Книжка за джет извън зоните за атракциони

Всеки, който управлява джет извън обособените зони за организирани атракциони, ще трябва да притежава свидетелство за правоспособност „водач на плавателен съд за лично ползване (джет)“.

Изискването няма да се отнася по същия начин за туристите, които наемат джет за кратко в специално обозначена и контролирана зона. За тези места проектът предвижда отделен режим и по-сериозен технически контрол.

GPS ще следи скоростта и района

Джетовете, използвани за организирани атракциони, ще трябва да бъдат оборудвани с автоматична GPS система за контрол на зоната и скоростта.

Тя трябва да замени използваните досега дистанционни системи за спиране. Идеята е машината автоматично да намалява скоростта или да спира при напускане на разрешения район и навлизане в зона за къпане.

Джетовете за водни атракции ще трябва да разполагат с GPS система за контрол на скоростта и разрешената зона. Източник: iStock

Проектът въвежда и отделни правила за местата извън охраняемите плажове, където джетове се отдават под наем за кратки периоди между 15 и 30 минути.

Задължителна застраховка, ако ползвате атракциони

По-строги условия за парасейлинг

Затяга се и режимът за водния парашут.

Деца под 14 години ще могат да летят само заедно с родителя или настойника, който е подписал декларацията за съгласие. Парашутните системи ще подлежат на задължителни технически проверки от сертифицирани лица, а персоналът ще преминава ежегодно обучение.

Капитаните и екипажите на лодките за парасейлинг ще трябва да имат допълнителна квалификация, преминат курс и минимум 500 полета.

Застраховка и регистрация за операторите

Доставчиците на водноатракционни услуги ще трябва да бъдат вписани в Националния туристически регистър и да имат валидна застраховка „Злополука“ за клиентите.

Спасителните средства за парасейлинг и водна шейна ще трябва да разполагат и със свирка за подаване на сигнал при авария.

Новите изисквания ще се прилагат и по вътрешните водни пътища на страната, включително в българския участък на река Дунав.

Проверки от Морска администрация и Гранична полиция

Контролът ще се извършва чрез съвместни проверки на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Главна дирекция „Гранична полиция“.

При непосредствен риск за живота и здравето на хората изпълнителният директор на Морска администрация ще може да налага незабавни принудителни мерки.

Повечето промени се предвижда да влязат в сила от 14 октомври 2026 г., за да има време за закупуване на необходимото оборудване и обучение на персонала. Проектът е публикуван за 30-дневно обществено обсъждане.