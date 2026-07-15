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Бизнес от всичко: ФИФА продава тревата от финала на Световното по $450 парчето

ФИФА пусна в продажба парчета от тревния чим за предстоящия финал на Световното на 19 юли. Феновете са в шок от цената от $450 за парче, докато билетите за мача вече достигат космическите $33 000

15 юли 2026, 10:36
Бизнес от всичко: ФИФА продава тревата от финала на Световното по $450 парчето
Източник: Getty

С ветовната футболна централа (ФИФА), която и без това е подложена на сериозни критики за космическите цени на билетите за тазгодишния Мондиал в САЩ, Канада и Мексико, намери нов абсурден начин да печели пари. Централата обяви за продажба... самата трева, върху която ще се изиграе финалът на 19 юли на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси.

Цената за едно единствено парченце от зеления килим е „скромните“ 450 долара.

Сувенир в акрил и мистериозни размери

В официалния онлайн магазин на ФИФА артикулът е описан като уникален колекционерски предмет. Купувачите обаче останаха леко объркани от описанието. Според сайта размерите на всеки сегмент от чима са „17.5 на 17.5 на 17.5“, без изобщо да се уточнява дали става въпрос за инчове, сантиметри или милиметри. От ФИФА все още не са отговорили на журналистически запитвания за изясняване на размерите.

Ето как централата рекламира необичайния сувенир:

„Притежавайте истинско парче от футболната история с автентичен къс от терена на Световното първенство през 2026 г., запечатан завинаги в първокласен акрил и придружен от USB памет за спомен. Всеки артикул съдържа оригинален фрагмент от емблематичната настилка на финала“.

Луксозният сувенир се предлага в специална кутия и ще се доставя само до адреси в САЩ и Европа, като доставките ще започнат чак след изиграването на финалния сблъсък.

Проблемният терен на „МетЛайф“

Продажбата на тревата изглежда още по-нелепо на фона на острите критики от страна на играчи и треньори относно качеството на терена на стадион „МетЛайф“.

Съоръжението обикновено се използва от отборите по американски футбол „Ню Йорк Джайънтс“ и „Ню Йорк Джетс“ и е оборудвано с изкуствена настилка. Специално за Световното първенство върху нея беше положен естествен тревен чим, чието състояние обаче бе сериозно критикувано по време на турнира заради нестабилност и опасност от контузии.

Билети на цената на апартамент

Продажбата на чимове е само капка в морето от приходи за ФИФА на този Мондиал. Цените за предстоящия финал достигнаха невиждани исторически върхове:

  • Редовните билети за финалния мач се продават на цени до безумните 32 970 долара.
  • ВИП пакетите (hospitality tickets), които включват безплатни храни и напитки в луксозните ложи на стадиона, варират между 32 500 и 34 500 долара.

Очевидно за ФИФА футболът вече е игра не за феновете, а за мултимилионерите, готови да си купят дори пръстта под краката на финалистите.

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