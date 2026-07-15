Ангелски криле в Ню Йорк: Зендая зашемети червения килим на премиерата на „Одисея“

Н ю Йорк се превърна в епицентър на холивудския блясък по време на грандиозната световна премиера на дългоочаквания блокбъстър на Кристофър Нолан „Одисея“. Пред киносалона в "Линкълн Скуеър" се събра съзвездие от актьори, но голямата сензация на вечерта безспорно бе 29-годишната носителка на „Еми“ Зендая.

Младата актриса, която вдъхва живот на богинята Атина в епичната продукция на стойност двеста и петдесет милиона долара, се появи на червения килим в зашеметяваща бяла рокля без презрамки на авангардния моден бранд Matières Fécales. Тоалетът бе допълнен от огромни бели крила от пера, които се спускаха по гърба ѝ в ясна препратка към митичния Икар. Дръзката цепка разкриваше безупречната ѝ фигура, а визията бе завършена от деликатни сребърни обеци и небрежна плитка, оставяща на заден план тежкия грим в полза на естествената красота.

Zendaya stuns in angel wings at #TheOdyssey premiere in New York. pic.twitter.com/E7LFYBsmvY — Variety (@Variety) July 14, 2026

Макар феновете да се надяваха да я видят под ръка със съпруга ѝ Том Холанд, който също участва във филма в ролята на Телемах, двамата пристигнаха поотделно. Британският актьор се появи малко след нея, залагайки на стилен и изчистен изцяло черен костюм.

Истинско вълнение сред фотографите предизвика и прекрасната Ан Хатауей, която нежно придържаше бременното си коремче на червения килим. Носителката на „Оскар“, която наскоро потвърди, че очаква своето трето дете от съпруга си Адам Шулман, излъчваше неподправена елегантност в дълга копринена рокля с блестящо сребристо деколте. Хатауей, която във филма играе Пенелопа – вярната съпруга на Одисей, бе прибрала косата си във висок кокетен кок, подчертаващ фините ѝ бижута.

Към тях се присъедини и великолепната Лупита Нионго в ролята на Елена от Троя, чийто избор за персонажа предизвика вълна от дискусии в интернет пространството през последните седмици. Тя заблестя в златна дантелена рокля без презрамки и масивно колие в същия тон, залагайки на емблематичната си къса прическа и безупречно излъчване.

Червеният килим предложи още много стил в лицето на Шарлиз Терон, превъплътила се в морската нимфа Калипсо, която показа перфектна форма в бяла блейзър минирокля с дълбоко деколте и ефектна панделка на талията. Саманта Мортън, която играе вълшебницата Цирцея, заложи на драматичен тоалет в червено и лилаво, съчетан с опушен грим. Сред мъжката част от състава се отличиха Елиът Пейдж, придружен от своята приятелка Джулия Шиплет, както и самият Мат Деймън в класически тъмносин костюм, придружен от съпругата си Лусиана Баросо.

Zendaya looks angelic in a daring white gown with wings alongside pregnant Anne Hathaway and Lupita Nyong'o as they lead the star-studded premiere of The Odyssey in New York https://t.co/R0bTuSCyso — Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 14, 2026

Режисьорът Кристофър Нолан гордо позира до съпругата си и продуцент Ема Томас, споделяйки радостта от завършването на този колосален проект. Специален гост бе и рапърът Травис Скот, който е автор на оригиналната песен към филма, създадена съвместно с композитора Лудвиг Йорансон.

Лентата вече е определяна от първите критици като абсолютен триумф и най-великото кинематографично постижение на Нолан до момента.

Въпреки онлайн дебатите около кастинга и обвиненията в прекомерно модернизиране на класическия гръцки епос, творческият екип демонстрира пълно единомислие и гордост от свършената работа. „Одисея“ се очертава като най-голямото филмово събитие на лятото, а невероятният визуален стил на премиерата доказа, че Холивуд все още знае как да създава истинска митология.