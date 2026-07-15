Автомобил блъсна 2-годишно дете във Видинско

Д вегодишно дете е пострадало при пътнотранспортно произшествие в село Арчар, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин. Инцидентът е станал във вторник, около 20:10 часа, на ул. „Дунав“.

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По първоначални данни 22-годишен местен жител, управлявал лек автомобил с видинска регистрация, е блъснал с предната броня внезапно изскочило на пътното платно двегодишно момче.

Детето е транспортирано в Многопрофилната болница за активно лечение „Света Петка“ във Видин, където е било настанено за наблюдение в хирургичното отделение със съмнение за комоцио. По-късно е било изписано от лечебното заведение след писмено декларирано съгласие от родителите му.

Работата по изясняване на обстоятелствата около инцидента продължава, като е образувано досъдебно производство.

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Това е вторият случай на пострадало малко дете при пътнотранспортно произшествие във Видинска област в рамките на няколко дни.

На 10 юли четиригодишно момиченце беше блъснато от лек автомобил на ул. „Екзарх Йосиф I“ във Видин, след като по първоначални данни внезапно е пресякло пътното платно. Детето беше настанено за лечение във видинската болница с охлузвания и комоцио, без опасност за живота.