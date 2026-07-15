Пилот написа „Скучно ми е“ в небето по време на полет

П илот на малък самолет намери изключително креативен и забавен начин да се пребори със скуката по време на двучасов тестов полет – той изписа огромно „I'm bored“ („Скучно ми е“) в небето. Пакостливият му маршрут веднага беше уловен от популярното приложение за проследяване на полети Flightradar24, съобщава BBC.

Самолетът на авиокомпания Ravenair излетял от Ливърпул в събота и в продължение на два часа кръжал над полуостров Уиръл, Чешър и Северен Уелс.

От авиокомпанията обясниха, че зад руля на машината Piper Tomahawk е бил млад летателен инструктор на около 20 години. Неговата задача била просто да тества самолета, след като по двигателя била извършена техническа поддръжка и била сменена важна част (цилиндър).

Pilot writes 'I'm bored' in sky during flight https://t.co/eRx5uGmjTT — BBC News (UK) (@BBCNews) July 13, 2026

Скука, която изисква висш пилотаж

Директорът по операциите на компанията, Уейн Барет, коментира ситуацията с усмивка:

„Мисля, че на пилота буквално му е било малко скучно, тъй като това беше просто рутинен тестов полет. Но между другото, това е изключително майсторско летене!“, сподели той пред медиите.

Макар посланието да изглежда лековато, изписването на ръкописни букви в небето с малък самолет всъщност изисква огромна концентрация, прецизна навигация и перфектен контрол над машината.

„Искал е да се пошегува, но в крайна сметка вероятно е трябвало да се концентрира много сериозно, за да изпише правилно буквите, така че едва ли му е било чак толкова скучно накрая“, добави Барет.

Без наказания, само чист хумор

A pilot traced the words “I’m bored” with his aeroplane during a two-hour test flight.



“I think the pilot was literally a bit bored as it was just a test flight. Mind you, it was pretty skilful flying.”



🔗: https://t.co/uFax3iSelV pic.twitter.com/l6XuZWs9Pu — The Telegraph (@Telegraph) July 13, 2026

За разлика от много други случаи, в които пилотите биват наказвани за подобни прояви, младият авиатор от Ливърпул няма да понесе последствия.

„Той няма да бъде наказван, въпреки че привлякохме огромно медийно внимание заради това. Сега самолетът е безопасно прибран в хангара, а пилотът се наслаждава на почивния си ден“, заключиха от авиокомпанията.