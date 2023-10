Историческо! Символът на Барселона: Саграда Фамилия е пред завършване

П овече от 140 години от началото на работата по прочутата Саграда Фамилия в Барселона, градът празнува важен момент: завършването на четири от кулите.

Проектиран от испанския архитект Антони Гауди, който е погребан в криптата на църквата, световноизвестното архитектурно произведение е известно с това, че е недовършено.

Всяка от кулите представлява един от четиримата евангелисти, Матей, Йоан, Марк и Лука - известните автори на евангелията, които разказват историята на живота на Исус.

Те ще обграждат централната и най-висока кула, посветена на Христос - която е следващата и последна кула, върху която ще се работи.

CAT_ Avui s’ha coronat la torre de de Joan, amb la figura de l’àguila ES_ Hoy se ha coronado la torre de Juan con la figura del águila EN_ Today, the tower of John was crowned with the figure of the eagle pic.twitter.com/gUAwL6Vzdo

През изминалата седмица бяха поставени скулптурни елементи, символизиращи Матей (човек) и Йоан (орел), съединявайки Марк (лъв) и Лука (вол).

Следващият месец трябва да се проведе празнична литургия, за да се отбележи моментът на завършването на четирите кули.

Основата на базиликата е положена през 1882 г., което означава, че е строена в продължение на 141 години.

Огромният паметник и обект на световното наследство на ЮНЕСКО привлича милиони посетители всяка година.

Гауди, който почина през 1926 г., посвети голяма част от професионалния си живот на Саграда Фамилия.

EN_Today the final sculptural piece was put on the tower of the Evangelist Matthew, represented by a human figure, and work will continue tomorrow, crowning the tower of the Evangelist John with the figure of the eagle

More information: https://t.co/jDBcfcnhu2 pic.twitter.com/AqsnzUhle7