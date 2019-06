_Hoy, y coincidiendo con la segunda Pascua, se cumplen 93 años de la muerte de Antoni Gaudí. Figura reconocida internacionalmente por su contribución a la arquitectura, ¡encomendó a todo el pueblo la labor de finalizar su mayor legado! [Foto de archivo de la Basílica en el año 1926; Arxiu Mas.] _Today, coinciding with Whit Monday, is the 93rd anniversary of Antoni Gaudí's death. A figure known worldwide for his contribution to architecture, he entrusted the people with the task of completing his greatest legacy! [Archive photo of the Basilica in 1926. Author: Arxiu Mas.] _Avui, i coincidint amb la segona Pasqua, es compleixen 93 anys de la mort d’Antoni Gaudí. Figura reconeguda internacionalment per la seva contribució a l’arquitectura, va encomanar la finalització del seu major llegat a tot el poble! [Foto d’arxiu de la Basílica l’any 1926, Arxiu Mas.] #SagradaFamilia #SagradaFamília #AntoniGaudí #Gaudí #architecture #arquitectura #Barcelona

