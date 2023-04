Истината за изтеклите секретни документи от САЩ

Д есетки класифицирани американски документи изтекоха и сега се разпространяват в интернет. Снимки на част от секретната документация се появиха в приложението за дискусии Дискорд още през февруари.

Допълнени с графики и десетки военни акроними, документите, някои от които са обозначени като „строго секретни”, показват подробна картина на войната в Украйна и също така дават информация за Китай и съюзниците на САЩ.

Би Би Си посочва, че представители на Пентагона са заявили, че документите са истински.

Изтеклите документи на САЩ със скандални разкрития за Орбан

Друг е въпросът доколко са автентични – тоест дали в тях не са правени промени, преди да бъдат публикувани.

Редица водещи информационни агенции вече са прегледали част от документите. Ето някои ключови констатации.

Западни специални части действат в Украйна. Документ от 23 март се позовава на присъствието на малък брой войници от специалните сили на натовски държави, действащи в Украйна, без да се уточнява тяхната дейност или местоположение. Обединеното кралство има най-големия контингент (50), следвано от Латвия (17), Франция (15), САЩ (14) и Холандия (1).

Това едва ли ще повлияе на пропагандата на Москва, която от месеци твърди, че в Украйна не воюва с украинската армия, а с НАТО. На практика този документ до голяма степен опровергава руската версия за събитията, тъй като специални сили с толкова малка численост най-вероятно служат за свръзка, наблюдение или обучение и едва ли участват пряко във военните действия.

Други секретни документи показват кога дузина нови украински бригади, подготвени за офанзива и въоръжени със западни оръжия, ще бъдат готови за действие.

Нож в гърба на САЩ? Египет тайно планирал да изпрати около 40 000 ракети на Русия

В документите са изброени много подробно танковете, бронираните превозни средства и артилерийските оръдия, предоставени от западните съюзници на Украйна.

Има и карта с времева линия, която оценява климатичните условия и състоянието на чернозема в източна Украйна с напредването на пролетта.

Документ от началото на февруари, прегледан от „Уошингтън поуст”, изразява опасения относно шансовете на Украйна за успех в предстоящото контранастъпление, като посочва, че проблемите с мобилизирането и поддържането на достатъчно голяма военна сила могат да доведат до „скромни териториални придобивки”.

Посочени са и основните трудности, пред които е изправена украинската армия. Сред тях е поддържането на жизненоважната противовъздушна отбрана, за която в края на февруари е отправено предупреждение, че може да остане без основните ракети за ПВО комплексите С-300.

Сеул: Значителна част от изтеклите документи на САЩ са фалшифицирани

В документите има и информация за жертвите и ранените от двете страни от началото на конфликта. Според изтеклите данни Русия е загубила 223 000 войници, а Украйна – 131 000.

Освен това в изтеклите секретни документи се посочва, че Египет е планирал да продава ракети на Русия, което би било нарушение на западните санкции. Южна Корея пък е обсъждала доставки на боеприпаси за Украйна.

След теча от САЩ, променя ли Украйна военните си планове

Също така се споменава, че Китай е провел тест на хиперзвукова ракета на 25 февруари. Тя е летяла 12 минути, изминавайки 2100 км.

Днес от британското военно разузнаване коментираха, че очевидно изтеклата класифицирана информация от САЩ се характеризира със „сериозно ниво на неточност”.

„Читателите трябва да внимават с доверяването на твърдения, които потенциално разпространяват дезинформация”, допълват от Министерството на отбраната на Обединеното кралство.

Все пак трябва да се има предвид, че изтеклите документи обхващат ограничен период от февруари до март и представляват само малка част от целия обем от данни. Това, че нещо е било планирано или обсъждано, не означава, че е било осъществено.

„Твърде много хора имат достъп до силно чувствителна информация”, коментира високопоставен американски служител пред Си Ен Ен, отбелязвайки, че хиляди хора вероятно са видели тези документи, преди да попаднат в интернет.

Министерство на отбраната с позиция за изтеклите секретни документи

Според конгресмен Джим Хаймс изтеклата информация може да има смъртоносни последици за украинците във войната им с Русия.

„Няма да е трудно за руснаците да прекъснат пътищата за събиране на разузнавателна информация, която може би е спасявала животи всеки ден. Всичко, което сочи към източници и методи, носи много реален риск тези източници и методи да изчезнат”, предупреди Хаймс: „И това може да означава убиване на хора, спиране на технологии. Това доведе до лоши резултати на бойното поле”.

Американски служители потвърдиха пред Си Ен Ен, че документите изглеждат истински.

САЩ: Това е риск за националната сигурност

Според Хаймс след този пробив в сигурността, съюзниците на САЩ като Австралия, Канада, Нова Зеландия и Обединеното кралство „може да се замислят сериозно дали да споделят най-чувствителната си разузнавателна информация” с Вашингтон.

Изтичането е накарало Пентагона да предприеме стъпки за затягане на потока от класифицирани данни.

„Министерството на отбраната работи денонощно, за да разбере обхвата и мащаба на разпространението, да оцени въздействието и нашите мерки за ограничаване на последствията”, коментира пред Си Ен Ен Крис Мийгър, помощник по обществените въпроси на министъра на отбраната на САЩ.

„Все още проучваме как се е случило това, както и обхвата на проблема. Има стъпки, за да се разгледа отблизо как се разпространява този тип информация и до кого. Освен това все още се опитваме да преценим какво може да е изтекло”, поясни Мийгър.

In response to the leak of alleged classified US information: pic.twitter.com/WWFLOhbeeU