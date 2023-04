Орбан определил САЩ като един от "трите главни противника" на партията си

С поред един от изтеклите секретни документи на американското разузнаване унгарският премиер Виктор Орбан е определил САЩ като един от "трите главни противника" на партията си ФИДЕС - Унгарски граждански съюз, по време на заседание на 22 февруари, посветено на политическата стратегия, съобщи в. "Вашингтон пост".

Документът се позовава на информация от посолството на САЩ в Будапеща, като разузнаването оценява думите на Орбан като "ескалация на нивото на антиамериканската му реторика". Пресцентърът на унгарското правителство не е отговорил на молбата на "Вашингтон пост" за коментар.

