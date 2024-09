Националната лаборатория на САЩ със заключение за странен метален предмет

И ма ли живот във Вселената? Това е може би един от най-завладяващите въпроси, които преследват човечеството. Ето защо някои хора приемат сериозно предполагаемите доказателства за извънземни посещения - и случаят със странния метален отломък, който наскоро беше подложен на научна оценка (и не, вероятно не е от извънземни), е добър пример за това.

(Във видеото: Пентагонът: Няма доказателства за извънземни посетители на Земята)

Историята разказва, че парчето е част от неидентифициран аномален феномен, който се е разбил на Земята в края на 40-те години на миналия век. Това е епохата на Розуелския инцидент, който завладява въображението на хората по целия свят и продължава да ги вълнува и до днес. Въпреки че неидентифицираният аномален феномен в Розуел не е било нищо повече от балон на военновъздушните сили на САЩ, идеята, че извънземни са посетили планетата, остава популярна и до днес.

След това е странният метален отломък, който се озовава в ръцете на организацията за лов на НЛО „Към звездите“ (съоснована от Том ДеЛондж, известен и като китарист и вокалист на Blink-182). През 2019 г. говорител на организацията заяви пред New York Times, че „Към звездите“ разполага с „проби от екзотичен материал от НЛО“, които според тях идват от оригиналното място на катастрофата в Розуел.

Металът имал потенциала да пренапише историята, ако се докаже, че е легитимна част от извънземна технология - и пробите можели да бъдат тествани от точно с тази цел. Именно тук се появява Службата за разрешаване на аномалии в целия домейн (AARO). Тази служба на американското правителство, която разследва неидентифицирани аномални явления, поиска от Националната лаборатория Оук Ридж (ORNL) да анализира проба от материала през 2022 г. Резултатите от тази работа бяха публикувани наскоро.

(Извън)земни?

Самият материал е магнезиева (Mg) сплав. Въпреки че съдържа предимно магнезий и цинк, образецът съдържа също така бисмут, олово и следи от други елементи.

We have about 20 different material samples & we are starting to investigate their properties. They function in different ways & we are doing a lot of research to understand how the energy shifts based on different things that the metals encounter. pic.twitter.com/KpiFJjrLzy