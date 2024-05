Идентифицираха "косматото" НЛО, което се разби в Северна Каролина

К осмически експерти смятат, че са идентифицирали странните отломки от „НЛО“, открити от пазач в луксозен къмпинг в Северна Каролина.

(Във видеото може да научите повече за: НЛО - секретни кадри на НАСА)

Миналата седмица Джъстин Клонтц е открил широкия метър и половина панел, обсипан с изгорели и накъсани въглеродни влакна, в средата на пътека в град Кантон. Той твърдеше, че се е натъкнал на НЛО, пълно с тежък метал и мистериозна "козина".

NEW: Experts say they've identified 'hairy UFO' that crash landed in North Carolina - Daily Mail pic.twitter.com/R17ysFJsfQ

Сега един астроном разбива теорията за НЛО като разкрива, че най-вероятно отломките са парчета от багажник за съхранение на един от космическите кораби SpaceX на Илон Мъск.

„Отломките съвпадат с очакваното местоположение на тези полети“, заяви пред DailyMail.com астрофизикът от Смитсониън д-р Джонатан Макдауъл и добави, че е „много уверен“ в тази оценка.

Овъгленият черен метален обект прилича и на две отломки, намерени в Канада и Австралия, за които вече се знае, че са от SpaceX Dragons.

„Имаме съвпадение във времето и мястото. Те си приличат един на друг и на отломките от Австралия, за които е потвърдено, че са част от Dragon", казва д-р Макдауъл.

Клонтц е работил по поддръжката на терена в Glamping Collective, луксозен къмпинг в окръг Хейууд, когато е направил мистериозното откритие.

Професионалният уредник и озеленител разказва пред местните новини, че е бил „просто шокиран от това, което е било“, и добавя: „Това се случва веднъж в живота, знаете, не се случва всеки ден“.

По думите му въглеродните влакна на подобните на НЛО отломки са изглеждали като странна козина.

"Не знаем какво е това. Знаем само, че не е оттук", каза Клонтц пред местните новини по-рано този месец.

Въпреки че това парче отломка от SpaceX падна безопасно на около половин миля надолу по отдалечена пътека в имота на Глампинг, д-р Макдауъл отбеляза, че през последните години и правителствените, и частните космически програми са станали опасно небрежни към своите космически боклуци.

„Рискът за живота и имуществото е сравнително малък, тъй като Земята е голяма цел и в повечето случаи не е покрита с хора, но все пак има риск“, пише д-р Макдауъл по електронната поща.

Работата на д-р Макдауъл, която включва събиране и анализиране на данни от обсерваторията на НАСА „Чандра“ с рентгенов телескоп и други космически астрономически платформи, често включва обръщане на известно внимание на космическия трафик в орбитата на Земята.

"Правителството също така поема неоправдани рискове. Както показа инцидентът във Флорида по-рано тази година, когато част от МКС падна през покрива на нечия къща", отбеляза д-р Макдауъл, който издава месечен бюлетин за космическите изстрелвания

Този инцидент от март т.г. включваше 5800-килограмов палет с батерии, който падна в къща във Флорида. По-късно беше потвърдено, че тежкият метален предмет е бил изхвърлен от Международната космическа станция (МКС) през 2021 г.

Собственикът на жилище в Неапол Алехандро Отеро бил на почивка, когато синът му се обадил и казал, че е чул „силен звук“ и че в тавана и пода има дупки. Синът на Отеро му казал, че това, което е паднало, почти го е ударило.

От SpaceX все още не са потвърдили официално дали обектът, намерен в Канада по-рано тази година, или обектът, намерен в Северна Каролина, са отломки от техния космически кораб.

Experts say they've identified 'hairy UFO' that crash landed in North Carolina



The charred black, metal object also resembles two pieces of debris found in Canada and Australiahttps://t.co/r3cLUljq2p