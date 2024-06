Водно “гробище” или НЛО: Мистерия при сблъсък на товарен кораб

З апочна разследване, след като корпусът на голям товарен кораб бе мистериозно повреден, а бреговата охрана заяви, че той се е ударил в „нещо“ под водите на езерото Супериор.

Корабът е бил частично наводнен и наклонен на една страна, посочва Newsweek.

Служители на Бреговата охрана на САЩ потвърдиха, че Michipicoten, канадски кораб за насипни товари с дължина над 210 метра, който е превозвал нискокачествена желязна руда, е изпаднал в затруднение в събота сутринта.

“Причината за наводнението засега не е известна“, посочиха от службата през уикенда.

Половината от 22-членния екипаж е бил евакуиран по време на инцидента, но никой не е пострадал и корабът вече е на сигурно място в канадския град Тъндър Бей, Онтарио. Товарният кораб ще бъде преместен отново, когато това може да се случи безопасно, и ще бъде подложен на ремонт. В момента се провежда разследване какво е ударило плавателния съд.

Лорн Томас, началник на отдела за външни работи на Девети район на бреговата охрана, цитиран от CNN, заяви, че следователите ще проучат дали корпусът е бил повреден от излизане на сушата, удар в неподвижен или плаващ обект, повреда на корпуса или може би комбинация от различни фактори.

По-рано обаче Бреговата охрана на САЩ е публикувала в социалната мрежа X информация за развитието на инцидента. Агенцията съобщи, че корабът се е ударил в „нещо под водата“.

Корабът е тръгнал от пристанище в Минесота, в петък на път за Тъндър Бей в Канада. Товарният кораб е съобщил за наводнението на бреговата охрана малко преди 7 ч. сутринта в събота и екипажът е бил принуден да използва водни помпи, за да измести водата. Действията им успяват да намалят накланянето от 15 градуса на 5 градуса до 9:15 ч. сутринта.

Лейтенант Джоузеф Снайдър, офицер за връзки с обществеността на бреговата охрана, заяви пред The Detroit News: „За щастие екипажът е успял да контролира наводнението достатъчно, за да стигне безопасно до залива Тъндър Бей. За щастие нито един от товарите му не е попаднал във водата и няма данни за някакво замърсяване. Пространствата, които са били наводнени, по същество са били празни, не са били пространства, в които екипажът е живял или работил, и не са били зони, в които е имало товар.“

В доклада на бреговата охрана за инцидента, публикуван от Службата за разпространение на визуална информация за отбраната (DVIDS), се обяснява какво се е случило, след като офицерите са получили съобщения за наводнения на борда.

"Средствата на бреговата охрана, участващи в реакцията, включват два хеликоптера от авиобаза Травърс Сити и лодка за реагиране от авиобаза Бейфийлд. Въпреки че на кораба не са докладвани наранявания, бреговата охрана координира действията си с лодка на Националната паркова служба от остров Роял, за да прехвърли 11 от членовете на екипажа на борда на Michipicoten. Всички средства на Бреговата охрана на САЩ бяха освободени от мястото на инцидента. Агенция продължава да е в тясно сътрудничество с канадските си колеги. Причината за наводнението и всички други щети по кораба ще бъдат разследвани, след като плавателният съд акостира в залива Тъндър Бей", се посочва в доклада.

#HappeningNow #News - #USCG received report at 6:53 a.m. from 689’ M/V MICHIPICOTEN w/ 22 POB, that they allided with something underwater and are taking on water, approx. 35 miles SW of #IsleRoyale #LakeSuperior



AIRSTA Traverse City helo and STA Bayfield boat crews en route. pic.twitter.com/5kLUyLadev