Свят

Исландия вместо Гренландия: Социалните мрежи избухнаха с мемета след гафа на Тръмп в Давос

"Аз помагам на Европа, аз помагам на НАТО", каза той

22 януари 2026, 14:23
Исландия вместо Гренландия: Социалните мрежи избухнаха с мемета след гафа на Тръмп в Давос
Източник: Getty Images

С оциалните мрежи се напълниха с мемета, след като президентът Доналд Тръмп по погрешка спомена Исландия вместо Гренландия по време на речта си на Световния икономически форум в Давос, пише The New York Times.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by New York Post (@nypost)

Доналд Тръмп в сряда обърка Исландия, северна държава с около 400 000 души, известна с вулкани и ледници, с Гренландия, полуавтономна датска територия, към която той е насочил вниманието си по причини, които той и съветниците му определят като свързани с американската сигурност, достъпа до минерали и "психологическа" необходимост.

В речта си на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, Тръмп критикува Европа и представи света като почти изцяло зависим от Съединените щати за мир и просперитет.

Припомняме и тази галерия от нашия архив: Красотата на Гренландия

Красотата на Гренландия
6 снимки
Гренландия
Гренландия
Гренландия
Гренландия

"Аз помагам на Европа, аз помагам на НАТО, те ме обичаха," каза той. Всъщност обаче центърът на трансатлантическото напрежение е Гренландия заради многократните заплахи на Тръмп да я превземе.

"Проблемът с НАТО е, че ние ще сме там за тях, 100 процента, но не съм сигурен, че те ще са там за нас", продължи президентът. "Не са там за нас по въпроса с Исландия, това мога да ви кажа. Нашият фондов пазар направи първия спад вчера заради Исландия. Така че Исландия вече ни е струвала много пари." Пазарите спаднаха във вторник заради напрежението около Гренландия.

Тръмп обърка двете държави и ден по-рано, докато говореше пред репортери в Белия дом за 90-ата годишнина от завръщането му на поста. Президентът е заплашвал с високи мита европейски страни, които се изправят между него и опита му за контрол над Гренландия. Например, каза той пред репортери преди пътуването си до Швейцария, "Исландия, без мита, дори нямаше да разговарят с нас по този въпрос."

Вижте в нашата галерия: В кадър: 1 година на Тръмп 2.0 в Овалния кабинет през обектива на фотографите

В кадър: 1 година на Тръмп 2.0 в Овалния кабинет през обектива на фотографите
9 снимки
Мъск и синът му Х Тръмп овален кабинет
тръмп стармър
Зеленски тръмп спор
губернатор
Източник: The New York Times    
Доналд Тръмп Гренландия Исландия Грешка на Тръмп Мемета Световен икономически форум Давос НАТО Американска сигурност Геополитика
Последвайте ни

По темата

Желязков подписа с Тръмп, България е сред основателите на Съвета за мира (ВИДЕО/СНИМКИ)

Желязков подписа с Тръмп, България е сред основателите на Съвета за мира (ВИДЕО/СНИМКИ)

Милиардерката, която постави Виктория Бекъм на колене - коя е Никола Пелц

Милиардерката, която постави Виктория Бекъм на колене - коя е Никола Пелц

БНБ предупреждава: Как да разпознаем фалшивото евро само с три стъпки

БНБ предупреждава: Как да разпознаем фалшивото евро само с три стъпки

Страшна болест настигна мъж половин век след излекуването му

Страшна болест настигна мъж половин век след излекуването му

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Имат ли кучетата различни кръвни групи и има ли универсални донори

Имат ли кучетата различни кръвни групи и има ли универсални донори

dogsandcats.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 1 ден
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 1 ден
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 1 ден
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Найджъл Фараж: Ще обложа банките с данъци, не ги харесвам

Найджъл Фараж: Ще обложа банките с данъци, не ги харесвам

Свят Преди 35 минути

Лидерът на Reform UK иска да премахне лихвите, които банките получават от BoE

Делото "Дебора": Адвокатите на Георгиев твърдят, че процесът е режисиран

Делото "Дебора": Адвокатите на Георгиев твърдят, че процесът е режисиран

България Преди 44 минути

Обвиненията са изфабрикувани, каза пред журналисти адвокатът на подсъдимия - Петко Кънев

Президентът на Финландия: Европа може да се защити сама

Президентът на Финландия: Европа може да се защити сама

Свят Преди 1 час

Той подчерта, че Финландия, заедно с Полша, разполага с най-голямата артилерия в Европа

Мишел Обама: Бракът ми с Барак е „постоянна работа“

Мишел Обама: Бракът ми с Барак е „постоянна работа“

Любопитно Преди 1 час

Докато разговаряше с Алекс Купър в епизода на „Call Her Daddy“ в сряда, бившата първа дама призна, че е голям „привърженик на терапията“

Тръмп учреди "Съвета за мир" в Давос

Тръмп учреди "Съвета за мир" в Давос

Свят Преди 1 час

Той отправи предупреждение към "Хамас"

Пари и успех чакат три китайски зодии

Пари и успех чакат три китайски зодии

Любопитно Преди 1 час

Те могат да очакват неочакван растеж в кариерата си и, едновременно с това, във финансите си

ЕИБ инвестира 50 млн. евро в първия инфраструктурен фонд за възстановяване на Украйна

ЕИБ инвестира 50 млн. евро в първия инфраструктурен фонд за възстановяване на Украйна

Свят Преди 1 час

Фондът Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I ще подкрепя проекти в енергетиката, транспорта и цифровата инфраструктура на страната

КЗП и БАБХ започват проверки по сигнали за по-високи цени на лекарствата

КЗП и БАБХ започват проверки по сигнали за по-високи цени на лекарствата

България Преди 1 час

Има сигнали и за нарушения при хранителни добавки и бебешки и детски храни

Принц Хари със сълзи в съда: "Превърнаха живота на жена ми в истинска мъка“

Принц Хари със сълзи в съда: "Превърнаха живота на жена ми в истинска мъка“

Любопитно Преди 1 час

В сряда той се яви във Висшия съд, където беше разпитан както от адвоката на ANL, така и от своя собствен, Дейвид Шерборн

Тръмп взриви NYT: Не ми трябва международно право, прав съм за всичко

Тръмп взриви NYT: Не ми трябва международно право, прав съм за всичко

Свят Преди 1 час

"Зеленски има само едно нещо. Доналд Тръмп", заяви президентът в широкообхватното си интервю

Снимката е илюстративна

Край на мистерията: ДНК тест потвърди съдбата на изчезналия в Босфора плувец

Свят Преди 1 час

След изчезването на Свечников, близките му незабавно заминаха за Истанбул, за да предоставят проби за ДНК

<p>90% от възрастните в САЩ имат тази смъртоносна &bdquo;тиха болест&ldquo;</p>

В САЩ „трябва да се бие тревога“: Почти 90% от възрастните имат форма на тази „тиха болест“

Свят Преди 1 час

Цифрите рисуват мрачна картина: близо 90% от възрастните имат поне някаква форма на това често скрито, но смъртоносно заболяване

<p>Вълчев съобщи дали ще удължат&nbsp;междусрочната ваканция за учениците</p>

Вълчев: Не се предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците

България Преди 2 часа

Решението за обучение в електронна среда ще се взима област по област, каза той

Зоуи Кравиц смята Хари Стайлс за нейната „сродна душа“

Зоуи Кравиц смята Хари Стайлс за нейната „сродна душа“

Любопитно Преди 2 часа

Двамата бяха забелязани за първи път да се целуват и държат за ръце в Лондон и Рим през август 2025 г.

Докато Иран кърви, богатите деца на режима се забавляват

Докато Иран кърви, богатите деца на режима се забавляват

Свят Преди 2 часа

„Техният начин на живот вбесява гражданите на Иран, особено поколението Z в тяхната възрастова група, главно защото виждат как тези богати деца живеят – без отговорност за нищо, което правят“

МВР с важна информация за българите в Белгия

МВР с важна информация за българите в Белгия

Свят Преди 2 часа

От 25 до 30 януари железопътният трафик в страната ще бъде прекъснат поради протест

Всичко от днес

От мрежата

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg

Защо кучето ми хапе лапите си

dogsandcats.bg
1

Суша и бури - новото нормално в климата

sinoptik.bg
1

Зимата временно отстъпва

sinoptik.bg

По стъпките на Майкъл Дъглас... и Никол Кидман покори Антарктида

Edna.bg

Клинът се завръща – как да го носим стилно, без асоциации с 2000-те

Edna.bg

Локомотив Пловдив се наложи над сърби в мач с два червени картона

Gong.bg

Лудостта на „Айброкс“: възроден съперник и стряскаща атмосфера очаква Лудогорец

Gong.bg

България е сред основателите на Съвета за мира, Желязков подписа Хартата (ВИДЕО)

Nova.bg

Промените в Изборния кодекс влязоха извънредно в Народното събрание

Nova.bg