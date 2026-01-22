Любопитно

Пари и успех чакат три китайски зодии

Те могат да очакват неочакван растеж в кариерата си и, едновременно с това, във финансите си

22 януари 2026, 13:03
Пари и успех чакат три китайски зодии
Източник: iStock/GettyImages

К итайският хороскоп е една от най-древните и сложни системи за гадаене, която се основава на 12-годишен лунен цикъл. За разлика от западната астрология, тук водещият елемент се определя от годината на раждане, а не от месеца.

Всеки цикъл е обвързан с определено животно, което придава на родените под неговия знак специфични енергийни характеристики. Важна роля играят и петте основни стихии – дърво, огън, земя, метал и вода, които се редуват и променят влиянието на знаците.

Системата не е просто предсказание, а дълбока философия за баланса между силите Ин и Ян. В източната култура хороскопът се използва за планиране на важни житейски събития като сватби и бизнес начинания. Вярва се, че разбирането на собствения цикъл помага на човека да живее в хармония с природата и Вселената.

След 22 януари представителите на три китайски зодиакални знака ще навлязат в период на нови възможности, пише rbc.ua. Те могат да очакват неочакван растеж в кариерата си и, едновременно с това, във финансите си.

Вижте кой ще има най-голям късмет в нашата галерия.

Източник: rbc.ua    
Последвайте ни
Вълчев: Не се предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците

Вълчев: Не се предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците

Милиардерката, която постави Виктория Бекъм на колене - коя е Никола Пелц

Милиардерката, която постави Виктория Бекъм на колене - коя е Никола Пелц

Уиткоф: В мирните преговори за Украйна остана само един въпрос, който трябва да се реши

Уиткоф: В мирните преговори за Украйна остана само един въпрос, който трябва да се реши

Крис Нот разкри защо той и Сара Джесика Паркър вече не са приятели

Крис Нот разкри защо той и Сара Джесика Паркър вече не са приятели

Новите инвалидни пенсии повече от тези за стаж и възраст

Новите инвалидни пенсии повече от тези за стаж и възраст

pariteni.bg
Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

dogsandcats.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 1 ден
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 1 ден
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 1 ден
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Принц Хари със сълзи в съда: "Превърнаха живота на жена ми в истинска мъка“

Принц Хари със сълзи в съда: "Превърнаха живота на жена ми в истинска мъка“

Любопитно Преди 8 минути

В сряда той се яви във Висшия съд, където беше разпитан както от адвоката на ANL, така и от своя собствен, Дейвид Шерборн

Тръмп взриви NYT: Не ми трябва международно право, прав съм за всичко

Тръмп взриви NYT: Не ми трябва международно право, прав съм за всичко

Свят Преди 13 минути

"Зеленски има само едно нещо. Доналд Тръмп", заяви президентът в широкообхватното си интервю

Мъгли, слаби валежи и затопляне в петък

Мъгли, слаби валежи и затопляне в петък

България Преди 24 минути

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Зоуи Кравиц смята Хари Стайлс за нейната „сродна душа“

Зоуи Кравиц смята Хари Стайлс за нейната „сродна душа“

Любопитно Преди 40 минути

Двамата бяха забелязани за първи път да се целуват и държат за ръце в Лондон и Рим през август 2025 г.

Докато Иран кърви, богатите деца на режима се забавляват

Докато Иран кърви, богатите деца на режима се забавляват

Свят Преди 41 минути

„Техният начин на живот вбесява гражданите на Иран, особено поколението Z в тяхната възрастова група, главно защото виждат как тези богати деца живеят – без отговорност за нищо, което правят“

МВР с важна информация за българите в Белгия

МВР с важна информация за българите в Белгия

Свят Преди 50 минути

От 25 до 30 януари железопътният трафик в страната ще бъде прекъснат поради протест

15-годишно момче загина при руска атака в Одеса

15-годишно момче загина при руска атака в Одеса

Свят Преди 58 минути

Дрон е ударил жилищен блок през нощта

<p>Европейският съюз има &quot;сериозни проблеми&quot;</p>

Навроцки: Напрежението около Гренландия не означава, че сме забравили за Украйна

Свят Преди 58 минути

Навроцки подчерта, че Съединените щати са най-важният съюзник на Полша

Мъж си поръча по куриер фалшиви 10 000 евро

Мъж си поръча по куриер фалшиви 10 000 евро

България Преди 1 час

„Драконова люлка“ се счупи и рани 14 ученици на панаир в Индия

„Драконова люлка“ се счупи и рани 14 ученици на панаир в Индия

Свят Преди 1 час

Четиринадесет ученици от местно държавно училище са ранени при инцидента

Кола блъсна 16-годишно момче на пешеходна пътека в Шумен

Кола блъсна 16-годишно момче на пешеходна пътека в Шумен

България Преди 1 час

Пострадалият младеж е откаран за преглед в болница, няма опасност за живота му

Трима убити при стрелба в Австралия, извършителят се издирва

Трима убити при стрелба в Австралия, извършителят се издирва

Свят Преди 1 час

Мъж е откаран в болница в тежко, но стабилно състояние

Фил Колинс

Фил Колинс е под 24-часови медицински грижи

Свят Преди 1 час

<p>НАСА разкри ще изчезне ли гравитацията на Земята на 12 август</p>

Ще изчезне ли гравитацията на Земята на 12 август? НАСА разкри истината зад конспиративната теория

Любопитно Преди 1 час

Поддръжниците на странната теория вярваха, че през ноември 2024 г. е "изтекъл" таен документ, разкриващ т.нар. "Проект Anchor" на НАСА

Челна катастрофа в Бургаско, жена е с опасност за живота

Челна катастрофа в Бургаско, жена е с опасност за живота

България Преди 1 час

Пътният инцидент е станал между селата Чубра и Лозарево

Барън Тръмп се замеси в екшън драма - спаси приятелка от побой

Барън Тръмп се замеси в екшън драма - спаси приятелка от побой

Свят Преди 2 часа

Приятелка на Тръмп заяви пред съда, че той е спасил живота ѝ, след като се е обадил на полицията, когато видял по FaceTime как бившият ѝ приятел я напада

Всичко от днес

От мрежата

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg

Защо кучето ми хапе лапите си

dogsandcats.bg
1

Суша и бури - новото нормално в климата

sinoptik.bg
1

Зимата временно отстъпва

sinoptik.bg

„Като две капки вода” идва със Сезона-Слънце

Edna.bg

Крис Нот проговори: Сара Джесика Паркър ме нарани – това повлия на всичко

Edna.bg

Шок: 33-годишен колумбийски национал има дъщеря на 21

Gong.bg

Президентът на Азербайджан се нахвърли върху съдийството на мача с Айнтрахт

Gong.bg

Промените в Изборния кодекс влязоха извънредно в Народното събрание

Nova.bg

„Като две капки вода” идва със Сезона-Слънце

Nova.bg