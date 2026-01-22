Пари и успех чакат три китайски зодии

К итайският хороскоп е една от най-древните и сложни системи за гадаене, която се основава на 12-годишен лунен цикъл. За разлика от западната астрология, тук водещият елемент се определя от годината на раждане, а не от месеца.

Всеки цикъл е обвързан с определено животно, което придава на родените под неговия знак специфични енергийни характеристики. Важна роля играят и петте основни стихии – дърво, огън, земя, метал и вода, които се редуват и променят влиянието на знаците.

Системата не е просто предсказание, а дълбока философия за баланса между силите Ин и Ян. В източната култура хороскопът се използва за планиране на важни житейски събития като сватби и бизнес начинания. Вярва се, че разбирането на собствения цикъл помага на човека да живее в хармония с природата и Вселената.

След 22 януари представителите на три китайски зодиакални знака ще навлязат в период на нови възможности, пише rbc.ua. Те могат да очакват неочакван растеж в кариерата си и, едновременно с това, във финансите си.

