България

На 54 почина изключителният виолончелист Иван Лалев

Пътят му започва рано, на 10-годишна възраст – под ръководството на баща му Христо Лалев

22 януари 2026, 14:53
На 54 почина изключителният виолончелист Иван Лалев
Източник: Софийска филхармония

Н а 54-годишна възраст си е отишъл Иван Лалев – изключителен виолончелист, колега и музикант с рядка почтеност, широка култура и тихо, но безпогрешно присъствие, съобщават от Софийската филхармония.

Пътят му започва рано, на 10-годишна възраст – под ръководството на баща му Христо Лалев, дългогодишен концертмайстор на виолончелите в Софийската филхармония, и продължава през Националното музикално училище „Любомир Пипков“, през Съединените щати и престижни университети, до големите сцени на Америка и Европа. Дебютът му в „Карнеги хол“, наградите, оркестрите, диригентите, с които работи – всичко това очертава биография на музикант от международна класа.

Но най-важното не е в списъка с постижения. Най-важното е как свиреше – с любов, дисциплина, мисъл и дълбока отговорност към музиката и към хората до себе си, казват от филхармонията.

От 2016 г. Иван Лалев е концертмайстор на виолончелите в Софийската филхармония: „Позиция, която не просто зае, а отстоя с достойнство, постоянство и професионална чест. Като част от квартет „Филхармоника“ и като колега, той беше опора – тиха, сигурна, без излишни жестове. Софийската филхармония не губи само музикант, а скъп приятел“, казват колегите му.

Източник: БГНЕС    
Иван Лалев
Последвайте ни
Държавният глава Румен Радев ще излезе от президентската институция на 23 януари

Държавният глава Румен Радев ще излезе от президентската институция на 23 януари

Гафът на Тръмп, който взриви мрежата: Президентът на САЩ обърка Исландия и Гренландия в Давос

Гафът на Тръмп, който взриви мрежата: Президентът на САЩ обърка Исландия и Гренландия в Давос

Желязков подписа с Тръмп, България е сред основателите на Съвета за мира (ВИДЕО/СНИМКИ)

Желязков подписа с Тръмп, България е сред основателите на Съвета за мира (ВИДЕО/СНИМКИ)

На 54 почина изключителният виолончелист Иван Лалев

На 54 почина изключителният виолончелист Иван Лалев

Новите инвалидни пенсии повече от тези за стаж и възраст

Новите инвалидни пенсии повече от тези за стаж и възраст

pariteni.bg
Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

dogsandcats.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 1 ден
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 1 ден
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 1 ден
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Трета поредна влакова катастрофа разтърси Испания

Трета поредна влакова катастрофа разтърси Испания

Свят Преди 24 минути

Пътнически влак се сблъска със строителен кран

Статистически феномен: Инвалидните пенсии у нас вече изпреварват тези за стаж и възраст

Статистически феномен: Инвалидните пенсии у нас вече изпреварват тези за стаж и възраст

България Преди 1 час

Новите инвалидни пенсии повече от тези за стаж и възраст

Найджъл Фараж: Ще обложа банките с данъци, не ги харесвам

Найджъл Фараж: Ще обложа банките с данъци, не ги харесвам

Свят Преди 1 час

Лидерът на Reform UK иска да премахне лихвите, които банките получават от BoE

Делото "Дебора": Адвокатите на Георгиев твърдят, че процесът е режисиран

Делото "Дебора": Адвокатите на Георгиев твърдят, че процесът е режисиран

България Преди 1 час

Обвиненията са изфабрикувани, каза пред журналисти адвокатът на подсъдимия - Петко Кънев

<p>Училищата в окупирана Украйна целят да превърнат децата в руски националисти</p>

NYT: Училищата в окупирана Украйна целят да превърнат децата в руски националисти

Свят Преди 1 час

От учениците се изисква да посещават курсове по руска военна история, като часове по „Важни разговори“, за прокремълски дискусии по актуални събития, и „Уроци по смелост“, за героични постъпки на руски войници

Задържаха рецидивист с над 20 присъди, шофирал след употреба на два вида наркотици

Задържаха рецидивист с над 20 присъди, шофирал след употреба на два вида наркотици

България Преди 1 час

Направеният на място тест е показал наличие на канабис и метадон в организма на водача

Президентът на Финландия: Европа може да се защити сама

Президентът на Финландия: Европа може да се защити сама

Свят Преди 1 час

Той подчерта, че Финландия, заедно с Полша, разполага с най-голямата артилерия в Европа

Мишел Обама: Бракът ми с Барак е „постоянна работа“

Мишел Обама: Бракът ми с Барак е „постоянна работа“

Любопитно Преди 1 час

Докато разговаряше с Алекс Купър в епизода на „Call Her Daddy“ в сряда, бившата първа дама призна, че е голям „привърженик на терапията“

Тръмп учреди "Съвета за мир" в Давос

Тръмп учреди "Съвета за мир" в Давос

Свят Преди 2 часа

Той отправи предупреждение към "Хамас"

Пари и успех чакат три китайски зодии

Пари и успех чакат три китайски зодии

Любопитно Преди 2 часа

Те могат да очакват неочакван растеж в кариерата си и, едновременно с това, във финансите си

ЕИБ инвестира 50 млн. евро в първия инфраструктурен фонд за възстановяване на Украйна

ЕИБ инвестира 50 млн. евро в първия инфраструктурен фонд за възстановяване на Украйна

Свят Преди 2 часа

Фондът Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I ще подкрепя проекти в енергетиката, транспорта и цифровата инфраструктура на страната

КЗП и БАБХ започват проверки по сигнали за по-високи цени на лекарствата

КЗП и БАБХ започват проверки по сигнали за по-високи цени на лекарствата

България Преди 2 часа

Има сигнали и за нарушения при хранителни добавки и бебешки и детски храни

Принц Хари със сълзи в съда: "Превърнаха живота на жена ми в истинска мъка“

Принц Хари със сълзи в съда: "Превърнаха живота на жена ми в истинска мъка“

Любопитно Преди 2 часа

В сряда той се яви във Висшия съд, където беше разпитан както от адвоката на ANL, така и от своя собствен, Дейвид Шерборн

Тръмп взриви NYT: Не ми трябва международно право, прав съм за всичко

Тръмп взриви NYT: Не ми трябва международно право, прав съм за всичко

Свят Преди 2 часа

"Зеленски има само едно нещо. Доналд Тръмп", заяви президентът в широкообхватното си интервю

Снимката е илюстративна

Край на мистерията: ДНК тест потвърди съдбата на изчезналия в Босфора плувец

Свят Преди 2 часа

След изчезването на Свечников, близките му незабавно заминаха за Истанбул, за да предоставят проби за ДНК

<p>90% от възрастните в САЩ имат тази смъртоносна &bdquo;тиха болест&ldquo;</p>

В САЩ „трябва да се бие тревога“: Почти 90% от възрастните имат форма на тази „тиха болест“

Свят Преди 2 часа

Цифрите рисуват мрачна картина: близо 90% от възрастните имат поне някаква форма на това често скрито, но смъртоносно заболяване

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

dogsandcats.bg

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

dogsandcats.bg
1

Суша и бури - новото нормално в климата

sinoptik.bg
1

Зимата временно отстъпва

sinoptik.bg

По стъпките на Майкъл Дъглас... и Никол Кидман покори Антарктида

Edna.bg

Клинът се завръща – как да го носим стилно, без асоциации с 2000-те

Edna.bg

Прекратиха контролата на ЦСКА 1948 в Турция

Gong.bg

Рядко виждани бонуси във футбола

Gong.bg

България е сред основателите на Съвета за мира, Желязков подписа Хартата (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Промените в Изборния кодекс влязоха извънредно в Народното събрание

Nova.bg