Трета поредна влакова катастрофа разтърси Испания

Пътнически влак се сблъска със строителен кран

22 януари 2026, 15:11
Източник: EPA/БГНЕС

П ътнически влак се сблъска със строителен кран в Югоизточна Испания, като при инцидента няколко души са получили наранявания, съобщи днес националният телевизионен канал Те Ве Е и регионалните служби за спешна помощ.

Катастрофата е станала близо до град Картахена в област Мурсия. Това е поредното произшествие само няколко дни след смъртоносния сблъсък на високоскоростен влак в Южна Андалусия в неделя, който отне живота на най-малко 43 души, и друг инцидент с влак в Североизточна Каталуния този вторник, при който загина машинистът.

"Влакът не се е преобърнал, нито е дерайлирал", заяви говорител на службите за спешна помощ в Югоизточна Мурсия пред "Ройтерс".

Испанският железопътен оператор "Адиф" информира, че пътническият трафик на същата линия "е бил нарушен вследствие на навлизането на кран върху железопътните линии, който не е бил част от поддръжката на железопътния транспорт."

"Адиф" не предостави допълнителна информация за строителното съоръжение.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
