Отдаваме почит на преподобния Максим Изповедник и на мъченик Неофит

21 януари 2026, 07:42
Отдаваме почит на преподобния Максим Изповедник и на мъченик Неофит
Източник: iStock Photos/Getty Images

Н а 21 януари почитаме паметта на преподобния Максим Изповедник и на мъченик Неофит.

Преподобният Максим е роден в Цариград в 580 г.

Получил отлично образование. С особена любов изучавал философия и станал най-могъщият философски ум на Изтока в своето време. Голямата му слава се дължала на неговата непримирима борба против монотелитската ерес, която признавала в Иисус Христос само една воля - божествената. А като отричали човешкото естество на Богочовека, монотелитите подривали основите на християнството. Затова свети Максим убедено свързал живота си с догматическата борба против монотелитите.

Заради преследвания той напуснал столицата и се отправил на Запад, бил в Египет, в латинска Африка (Картаген) и в Рим. Навсякъде бил радушно приеман, ползвал се с голямо влияние и почит. Успял да напише редица ценни научни трудове в подкрепа на православната вяра. В Цариград обаче имперската и църковната власт поддържали ереста. Затова папа Мартин Първи и свети Максим били отвлечени, отведени под стража в столицата и осъдени като държавни изменници.

Папа Мартин починал в заточение, а свети Максим бил местен от един затвор в друг. След поредните кървави изтезания в Цариград накрая му отрязали езика и отсекли дясната му ръка, за да не може да проповядва и да пише. Този изповедник на вярата починал на 13 август 662 г. на 82 години.

Свети Неофит се родил в град Никея във Витиния (сега Изник в Турция) при управлението на император Диоклетиан.

Приел християнството още като младеж, Неофит по време на гонението срещу християните избягал на близката планина Олимп и живял в пещера. Но при поредните езически тържества с жертвоприношения юношата Неофит не се сдържал и отишъл в Никея, за да засвидетелства вярата си и да укрепи преследваните християни. Тогава го заловили и след поредица изтезания го убили с копие в 290 г.

На 21 януари имен ден празнуват всички с имената Максим, Максимилиан, Неофит.

Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
Отдаваме почит на преподобния Максим Изповедник и на мъченик Неофит

Отдаваме почит на преподобния Максим Изповедник и на мъченик Неофит

