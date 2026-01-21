Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

България

Промените въвеждат CO₂ компонент при определяне на тол таксите, като се очаква допълнителен приход от над 100 млн. евро годишно след пълното им прилагане

21 януари 2026, 12:06
Н ови пътни такси влизат от 1 март 2026 г., предвижда правителството. Те са заложени с промени в Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, качена за обществено обсъждане, съобщи Pariteni.bg.

С тях се въвежда в нашето законодателство директива на ЕК, която цели пътните такси да отразяват не само разходите за поддържане на инфраструктурата, но и задължава въвеждането на CO₂ база при определяне на тол таксите – включително такса за външни разходи (вредни емисии, шум, задръствания). Чрез диференциране на таксите според класовете емисии на CO₂ се създават икономически стимули за използване на по-екологични превозни средства, без да се въвеждат административни забрани или ограничения. Въвеждането на CO₂ компонент цели уеднаквяване на българската тол система с тези на останалите държави членки и предотвратяване на концентриране на най-замърсяващия транзитен трафик на територията на страната.

В редица европейски държави тези механизми вече са въведени, се посочва в мотивите съм проекта. Всички стойности са изчислени в ЕВРО (EUR) по официален курс 1.95583, валиден за прогнозния период.

Направени са и изчисления за очакваните приходи от променените такси.

Базов сценарий (Status Quo):

Анализът стъпва на разчетените приходи в актуализираната бюджетна прогноза на МРРБ за периода 2026-2028 г. Ако не бъдат приети новите промени, очакваните годишни приходи (База) са:

• Приходи от Тол такси: 390 323 800 EUR;
• Приходи от Винетки: 160 813 100 EUR;
• ОБЩО БАЗА: 551 136 900 EUR.

Прогноза за 2026 г. (Преходна година):

С настоящия проект се предлага въвеждане на компонента за CO₂ считано от 01.03.2026 г. Изчисленията са базирани на смесен модел:

• Период 1 (2 месеца): Прилагане на базовата тарифа (2/12 от годишния базов приход).
• Период 2 (10 месеца): Прилагане на новата тарифа, включваща CO₂ компонент и актуализация на инфраструктурните такси (10/12 от новия годишен разчет).
• Очакван общ приход за 2026 г.: 642 212 500 EUR.
• Нетен ефект (Увеличение спрямо базата): + 91 075 600 EUR.

Прогноза за 2027 – 2030 г. (Пълни години):

За този период е екстраполиран пълният ефект на новата тарифа в рамките на 12 календарни месеца, при запазване структурата на трафика от 2025 г. (ceteris paribus).

• Приходи от Тол такси (Нова тарифа): 499 614 500 EUR;
• Приходи от Винетки: 160 813 100 EUR;
• Очакван общ приход (2027+): 660 427 600 EUR.
• Нетен ефект (Увеличение спрямо базата): + 109 290 700 EUR годишно.

Предложените изменения гарантират устойчиво финансиране на пътната инфраструктура и изпълнение на екологичните цели, като генерират допълнителен ресурс от над 109 млн. евро годишно след пълното им въвеждане.

С проекта на постановление на Министерския съвет се цели и отпадане на облекчението от 50% за ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства над 3,5 т, използващи като единствен източник алтернативно гориво. Облекчението отпада във връзка с варирането на таксите спрямо класовете на CO₂ емисии на пътните превозни средства.
 
На негово място се въвежда възможността да се предвидят намалени ставки за таксите за инфраструктура или таксите за ползване, или освобождаване от задължението за плащане на такива такси за превозните средства с нулеви емисии от всяка група превозни средства до 30 юни 2031 г. Считано от 1 юли 2031 г., тези намаления се ограничават до 75 % спрямо таксата, приложима за емисиите на CO₂ клас 1.

Пътни такси Тол система Пътна инфраструктура Екологични цели Приходи Директива на ЕК Обществено обсъждане Превозни средства Външни разходи
