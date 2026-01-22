Делото "Дебора": Адвокатите на Георгиев твърдят, че процесът е режисиран

"Направо ми вързаха ръцете": Половин година без книжка, след като лекар даде успокоително на шофьор

С разпити на потърпевшата Дебора Михайлова и свидетели и изслушване на психиатричната експертиза, изследвала състоянието ѝ след инцидента, в Районния съд в Пловдив продължава делото срещу Георги Георгиев от Стара Загора. Той е обвинен в причинена средна телесна повреда, принуда и закани с убийство спрямо Михайлова. Делото се провежда при закрити врата. (*Видеото е архивно!)

"Този процес е режисиран от самото начало и обвиненията са изфабрикувани", каза пред журналисти адвокатът на Георгиев - Петко Кънев.

Според него заканите за убийство са измислени от държавното обвинение, за да продължи делото.

"За нас няма нито едно доказателство, което да сочи, че нашият клиент е съпричастен към това, в което го обвиняват", каза още юристът.

През юли миналата година съдът в Пловдив освободи под парична гаранция от 25 хил. лева Георги Георгиев, обвинен за причинена средна телесна повреда, за принуда и за закана с убийство спрямо Дебора Михайлова от Стара Загора.

В началото на август Пловдивският окръжен съд потвърди определение на Районен съд – Пловдив, с което мярката за неотклонение на подсъдимия по делото "Дебора" Георги Георгиев бе изменена в „парична гаранция“ от "задържане под стража".

Магистратите намалиха размера ѝ от 25 хил. лева на 10 хил. лева.

Случаят с нападението срещу Дебора Михайлова е от лятото на 2023 година и предизвика вълна от съпричастност в цялата страна - хора излязоха на шествия и протести срещу домашното насилие и в подкрепа на момичето.

Делото "Дебора" бе прехвърлено от Стара Загора в Пловдив след като всички съдии си направиха отвод.